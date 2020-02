Една от звездите от трилогията "Властелина на пръстените" Илайджа Ууд стана татко за първи път, съобщава Daily Mail.

39-годишната приятелка на актьора - датската продуцентка Мете - Мари е родила момченце. Двамата се срещат от три години, но до момента не са съобщавали да имат намерение да сключат брак.Двойката се запознава по време на снимките на филма „I Don't Feel at Home in This World Anymore“ през 2017 г., в който актьорът изигра главна роля, а Мете беше един от продуцентите. Те бяха забелязани заедно през януари 2018 г. Тогава в мрежата попаднаха снимки от срещата им в Калифорния. Но двойката рядко се показва пред прожекторите, като за последен път те са видени заедно на ревюто на Rodarte.