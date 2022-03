Анализ на Politico: Колко дълга е ръката на Русия в България

Думите на Петков са от 3 март, когато той беше засипан със снежни топки на връх Шипка. В анализа на Politico употребилите снежни топки са описани като проруски симпатизанти и хора с крайнодясна ориентация. Но тогава, на върха, най-многобройни бяха симпатизантите на "Възраждане", макар че самата партия и лидерът ѝ Костадин Костадинов категорично да отрекоха да са правили организация за протест. Друг е въпросът обаче какво правеше и в какво качество Елена Гунчева, едно от знаковите лица на "Възраждане", на събитието, което добре се вижда и във видеозаписа на Actualno.com след 52-ра минута от излъчването. Politico изрично пише за Костадинов, че прякорът му е Копейкин (It’s not surprising that Kostadin Kostadinov, the party’s leader, is nicknamed Kopeckin, after the Russian coin).

Американското издание подчертава изрично, че Петков е отишъл на Шипка въпреки призивите да има бойкот на Националния празник на България като знак за солидарност с Украйна във войната с Русия. А след това пише, че години наред България опитваше да играе ролята на вид балансьор в ЕС по начин, по който не ядосва Москва и че немалко хора ни считат за троянския кон на Русия в ЕС. Изричен пример в това отношение е Бойко Борисов, пише Poltico, като напомня как в началото на управлението си Борисов подари на Путин каракачанска овчарка. Американската медия засяга специално енергетиката и как Русия от дълго време пречи на реалната диверсификация в България, като специален пример е интерконекторът с Гърция (ПОДРОБНОСТИ какво става с него). И посочва, че войната в Украйна извади на бял свят стари разделение в българската политика и българското общество.

И още от анализа: Няколко дни преди случилото се на Шипка, Кирил Петков уволни военния си министър Стефан Янев, защото използваше реториката на руския президент Владимир Путин – случващото се в Украйна не е "война", а "операция". Но не само – Янев се противопостави на идването на допълнителни войски на НАТО в България. Освен това – Петков управлява в коалиция с БСП, "наследникът на обвързаните с Москва комунисти", която бяга от санкции срещу Русия". Примерът на Politico – БСП не пожела да има обща декларация на българския парламент за войната в Украйна специално що се отнася до налагане на санкции срещу Русия. Друг проблем – България е промивана от проруска пропаганда, която хвърля вината за войната в Украйна на САЩ, коментира Politico. Изданието дава пример защо се възприема такава гледна точка – след 2 години коронавирус да се продават оръжия за война било най-добрият начин да се правят пари.

Специално за Румен Радев, Politico отбелязва, че той си мери думите и не отрича, че случващото се в Украйна е война. Но Радев се тревожи и какво ще е влиянието на санкции срещу Русия върху българската икономика. Според Димитър Бечев, преподавател в Оксфордското училище по глобални и регионални политики, Радев е успял да намери златната среда. А за БСП той коментира, че няма да се хвърли да брани Русия на всяка цена, защото при следващи избори резултатът им може да се свие още повече.

Изданието изрично набляга на дълбоките връзки на България с Русия, но от гледна точка комунизма и как по времето на Тодор Живков сме считани за "16-тата република в СССР". "Дори след падането на Желязната завеса, много хора с връзка със стария ред и комунистическите тайни служби останаха част от българския политически елит. Голямата корупция и олигархичните връзки в управлението позволиха на Москва да експлоатира още повече тези връзки", пише американската медия.

ОЩЕ: 5 млрд. долара за нищо: Подвела ли е Путин руската ФСБ за войната в Украйна?