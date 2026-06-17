Добре че е шегата да си кажем истината – среща в ХГ Казанлък, посветена на карикатуриста Теню Пиндарев

На 20 юни (събота) 2026 г. от 11:00 ч. в основната сграда на Художествена галерия Казанлък ще се състоят среща и разговор, посветени на карикатуриста Теню Пиндарев (1921–2010) – един от многобройните художници, родени в Долината на розите. „За Теню Пиндарев, както и за повечето наши карикатуристи могат да се кажат хиляди неща, защото ще се кажат по памет. Трудно може да се опровергае казаното, защото ще трябва да се преровят страниците на десетки вестници в продължение на редица години…“ твърди сценаристът и писател Мирон Иванов.

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Семейна легенда

За неговата семейна легенда, свързана с намирането на тежък наниз от златни монети, за участието му в експерименталния театър на Стефан Сърчаджиев и за единственият познат ни днес официално допуснат до печат шарж на Тодор Живков преди 1989 г., чийто автор е Теню Пиндарев, и разбира се – за особената връзка, която художникът има с превърналия се в казанлъшка легенда Чудомир, ще разкаже изкуствоведът Елисавета Станчева.

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Автопортрет

През 2021 г., по повод 100-годишнината от рождението на художника, Елисавета Станчева действително преравя десетки вестници от редица години, за да събере материали за книга, посветена на живота и творчеството на Теню Пиндарев. И все пак, според авторката, в нея със сигурност са останали неразказани поне част от онези хиляди истории, които Мирон Иванов има предвид.

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Монографично изследване, посветено на Теню Пиндарев

Вероятно някои от тях се крият в паметта на казанлъчани? „Ето един проблем. Ето една задача за разрешаване!“ възкликва в своята статия „Казанлък, град на художниците“ Чудомир преди 80 години и продължава: „Петдесет и двама художници от един град! От тях четирима достигнали до професори в академията, а няколко пъти по четири строени в първите редици като представители на нашето изобразително изкуство…На какво се дължи всичко това? Кои са причините? “.

Карикатура, Теню Пиндарев

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Отговорите на част от тези въпроси ще потърсят участниците в срещата, посветена на Теню Пиндарев и на забележителна художествена среда, която превръща Казанлък в явление на българската културна карта.

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