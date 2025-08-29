Музеят за имерсивно изкуство MINA отвори врати в София (СНИМКИ)

Войната в Украйна:

29 август 2025, 12:09 часа 440 прочитания 0 коментара
От днес, 29 август, малки и големи могат да се насладят на едно различно преживяване, потапящо ни в света на изкуството, науката и историята в MINA София. Музеят за имерсивно ново изкуство отвори врати в Закрития атриум на ет.3 в Serdika Center, на специална гала вечер, в присъствието на представители на бизнеса, държавни културни институции и популярни лица.

Визуалните спектакли, дело на MINA Creative Studio, предизвикаха внушителен интерес, като само за няколко дни след пускането в продажба, бяха купени над 2000 билета за първите прожекции, които стартират от днес. Музеят ще работи целогодишно, всяка седмица от сряда до неделя. Програмата на MINA София стартира с три международно признати изложби – Ван Гог, Динозаври и Древен Египет, представени с 360 градусови прожекции, оригинална музика и придружени от разказ, специално озвучен на български език.

"Отварянето на MINA в София е много специален момент за нас. След невероятните резултати, които постигнахме в Румъния и стотици хиляди посетители, които преоткриха изкуството, чрез нашите продукции, сега се вълнуваме от възможността да споделим това преживяване и с хората от България. Нашата мисия винаги е била да направим изкуството и културата по-достъпни и вдъхновяващи за всички поколения", сподели Сорина Топчеану, съосновател на музея.

За MINA София

С доказан опит и над 700 000 посетители в Румъния само за две години, MINA пренася своята експертиза в София. Новооткритият музей се простира на площ от 300 квадратни метра, а дигиталните визуализации достигат до 6 метра височина. MINA София е подходящо изживяване за посетители от всички възрасти.

"Оценявам мисълта ви за най-младата публика – децата, които ще могат да се потопят в света на изкуството и историята по един вълнуващ, достъпен и образователен начин, защото те са и наша кауза – бъдещите свободни граждани на града ни, от които София утре ще зависи", написа в специално поздравително писмо кметът на София Васил Терзиев.

Билети могат да бъдат закупени онлайн или на рецепцията на MINA, като в един часови пояс ще бъдат показани всички прожекции. Деца под 3 години влизат безплатно. Цената на билетите за деца над 3-годишна възраст, ученици, студенти и пенсионери е 10 €, а за възрастни - 12 €. Музеят предлага и семейни билети на цена от 40 € (2 възрастни и 2 деца). Повече информация и детайли може научите на официалния сайт на МINA. Един билет — три имерсивни свята. Влезте в историята!

MINA е част от Immersive Center Alliance (ICA), а програмата на музея се състои от международно признати имерсивни преживявания. Сред тях са включени оригинални продукции, създадени от MINA Creative Studio – някои от които са лицензирани и за други места по света, като например изложбата "Динозаври", представена в Theater of Light в Дъблин.

Актуалните изложби в MINA София

Ван Гог – в света на един от най-емблематичните художници в света

Това имерсивно преживяване кани посетителите да изследват емоционалната и наситена вселена на Винсент ван Гог, оживяла чрез 360-градусови прожекции и оригинален звуков дизайн. Повече от 80 произведения на изкуството – включително "Звездна нощ", "Ириси", "Автопортрет" и много други – се разгръщат около зрителя, разкривайки красотата, тревогата и гения на Ван Гог. Шоуто е вдъхновено от писмата на художника до неговия брат Тео и предлага личен, емоционален поглед към мислите и мечтите му. Подходящо за всички възрасти, това 20-минутно изживяване предлага нов начин да се свържете с изкуството на Ван Гог – чрез движение, звук и светлина.

Динозаври – Имерсивно пътешествие в праисторическия свят

С анимации и 3D среди, MINA София отвежда публиката на визуално пътешествие през цялата мезозойска ера – Триас, Юра и Креда – върху площ от 400 квадратни метра, с 360-градусови прожекции върху всички повърхности на залата. В четири отделни части – "Пробуждане", "Експлозия на живота", "Дълбините на водите" и "Праисторическото царство" – ще срещнем над 30 вида динозаври и морски влечуги. Ще преживеем вълнуващ момент от живота на динозавърско семейство и ще видим излюпването на малко Пахицефалозавърче ("гущер с дебела глава"). Шоуто включва образователно съдържание, разказано с топъл глас, в синхрон с музика и звукови ефекти. Подходящо за деца и възрастни, преживяването предлага уникален начин да открием историята на Земята и света на динозаврите.

Древен Египет – под погледа на боговете

Оригиналната продукция на екипа на MINA Creative Studio: "Древен Египет – Под погледа на боговете" е вълнуващо пътешествие из митологията на Древен Египет. Разказана през очите на мъдрата котка Миу, историята ни превежда през легендите, боговете, мистериите и ритуалите на една древна цивилизация. Части от технологично представеното шоу включват "Анубис и отвъдният свят", "Прегръдката на Нут", "Слънчевата ладия", "Закрилата на Бастет" и др.

Яна Баярова
