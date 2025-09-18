Скала, Стомана и Небе – Седрик Ван Парис открива първа самостоятелна изложба в България

Белгийският артист и архитект Седрик Ван Парис (Cédric Van Parys) пристига в София с първата си самостоятелна изложба в България – Stone, Steel & Sky. От 18 септември до 5 октомври 2025 г. емблематичното Мраморно фоайе на Националния дворец на културата ще се превърне в сцена за впечатляващ диалог между архитектура и изкуство. Завършен през 1981 г., НДК е символ на културна амбиция и модернизъм. Мащабните конструкции, хладният мрамор, чистите линии и стоманените детайли превръщат Мраморното фоайе в пространство с характер и история. Именно тук Ван Парис открива естествения партньор за своята естетика – място, което говори чрез материалите си и съхранява паметта на своето време.

В Stone, Steel & Sky камъкът, стоманата, светлината и пространството се преплитат в съвременни скулптури и инсталации. Те резонират с монументалния дух на НДК, като изследват тежестта, гравитацията и символиката на материалите. Познатите форми се трансформират, а всяка творба носи отпечатък от пътувания, наблюдения и лични истории, вплетени в контекста на София.

Седрик Ван Парис работи между Брюксел, Ротердам и София. Завършил е архитектура в KU Leuven и Central Saint Martins в Лондон, работил е с Рем Кулхас (OMA/AMO) и е представял творбите си на престижни форуми като Венецианското биенале, Шанхайското арт биенале, Биеналето по архитектура в Сао Пауло и Греъм фондацията в Чикаго. През 2023–2024 г. е носител на Douglas A. Garofalo Fellowship в Университета на Илинойс в Чикаго.

Изложбата кани публиката да погледне НДК с нови очи – да усети поезията на камъка и силата на стоманата, да проследи играта на светлината в архитектурните форми и да открие как съвременното изкуство може да те потопи от едно познато пространство в ново изживяване.

Откриването ще се състои на 19 септември 2025 г. от 18:00 ч. в Мраморното фоайе на НДК. Входът е свободен.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз - Програмата "Следващо поколение ЕС".

