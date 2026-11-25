Започна обезопасяването на места в Асеновград, които са регистрирани с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия (ПТП). Монтират се нов тип ограничители за скорост пред различни пешеходни пътеки из града. Целта е да се намалят предпоставките за инциденти и да се понижи до минимум пътният травматизъм.

Ограничители за скорост се поставят до пешеходни пътеки на:

- кръстовището между ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Асен Карастоянов“;

- на кръстовището между ул. „Княз Борис I“ и ул. „Хан Крум“;

- на ул. „Васил Левски“ – в близост до ДГ „Асенова крепост“ и до ЖП гара;

на ул. „Съединение“ – в близост до ДГ „Дружба“.

Ще бъде поставена и необходимата вертикална сигнализация с пътни знаци. Инициативата се реализира, след взето решение от Общинска комисия по безопасност на движението към община Асеновград, в заседанието на която освен общински служители участват и представители на РУ – Асеновград и на Областно пътно управление (ОПУ) – Пловдив.

Припомняме, че като част от мерките за превенция на пътните инциденти беше положена и „шумна маркировка“ на пътя Асеновград – Кърджали, в района от кръстовището с околовръстния път до разклона за манастир „Св. Петка“. Идеята се реализира от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), по предложение на Общинската комисия по безопасност на движението към община Асеновград. Предстои и осъществяването на още една мярка в същата насока, а именно: да се монтира осветление на кръстовището за с. Мулдава.