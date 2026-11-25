Стартира реалната работа по II етап от проекта за реновиране на централната градска част в Асеновград. Ремонтните дейности не засягат и не се припокриват с вече реновираната зона, обхващаща трите площадни нива. Работата на строителите започна от вчера, 18-ти ноември, като за целта бяха поставени ограждения с обозначения за гражданите. Дейностите стартират от зоната около НЧ „Родолюбие“ и ще се изпълняват поетапно в другите части от центъра. Община Асеновград ще направи всичко възможно неудобството за хората да бъде сведено до минимум, по време на коледните и новогодишни празници и събитията, свързани с тях. Призоваваме гражданите да се съобразяват с поставената сигнализация, по отношение на безопасността, с цел да не се допускат инциденти.

Припомняме, че II етап от проекта за реновирането на централна градска част обхваща около 17 000 кв. м. и включва пълна рехабилитация на пространствата. А именно: от тото пункта до полицията и от сградата на общината до „Пешеходния мост“. Изцяло ще бъде обновена зоната пред хотел „Асеновец“. На мястото на съществуващия сега паркинг ще се изградят множество зелени площи, алеи, кътове за отдих, цветни пространства, водна площ и др. В зоната пред НЧ „Родолюбие“ ще се реализира мащабно озеленяване с поливни системи, подмяна на настилки и осветление. Встрани от читалищната сграда ще се изградят детска и спортна площадки, както и обществена тоалетна. Планирано е да бъдат обособени нови допълнителни 22 паркоместа към паркинга, разположен до читалището - покрай реката.