Тя се намира в кв. „Долни Воден“ и догодина ще може да приеме още 87 деца

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев направи символична „първа копка“ на изграждането на още една чисто нова пристройка към детска градина. С това се постави началото на реализацията на още един проект, насочен към най-важното – децата. Новата пристройка ще е свързана с „топла връзка“ към съществуващата постройка на ДГ „Радост“ в асеновградския кв. „Долни Воден“. „Това е поредната важна стъпка, която предприемаме, за да осигурим достатъчно места за децата и удобство за родителите. Построихме нова детска градина в кв. „Запад“. През октомври миналата година беше завършена нова детска градина в кв. „Баделема“. Само преди седмица открихме и пристройката към ДГ „Бако Динчо“, в която децата от IV гр. вече провеждат своите занятия и протича качествен образователен процес. И днес – на 16-ти ноември – имаме щастието да положим началото на строителството на сграда, която ще може да побере още 87 деца, разпределени в три градински и една яслена група. И не на последно място – предстои през следващата седмица да бъде открита официално и пристройка към ДГ „Асенова крепост“. Асеновград се развива все повече, като притегателен център за нови жители на общината, които избират да останат да живеят тук. Изключително щастливи сме и очакваме догодина по това време сградата да бъде факт“, посочи кметът д-р Грудев.

Средствата за реализирането на спечеления проект са осигурени по Национална програма за „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ на Министерството на образованието и науката (МОН), като има и съфинансиране от община Асеновград. Общата стойност на инвестицията е в размер на около 3 030 000 евро. Програмата финансира с 1 533 774 евро, а общината съфинансира с 1 493 731 евро. Предстои събаряне на съществуваща негодна сграда, на чието място ще се изгради новата.

Към момента, в кв. „Долни Воден“ липсва яслена група. Това принуждава родителите да кандидатстват в други детски градини, далеч от своето местоживеене и съответно, ежедневно се налага да пътуват до различни краища на града. Реализацията на този проект е още една стъпка от мащабната програма на общината за изграждане, обновяване и разширяване на детските заведения. Заедно с вече изградената нова градина в кв. „Баделема“, новата група в ДГ „Бако Динчо“ и обновяването и разширяването на ДГ „Асенова крепост“, окончателно ще се реши проблемът с недостига на места. Ще се създаде и равна възможност на по-голям брой деца да посещават общинска детска градина с пълен цикъл – от яслена до подготвителна група.