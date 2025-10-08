Войната в Украйна:

Издирван в шенгенската информационна система: Задържаха мъж във Видин

08 октомври 2025, 12:48 часа 308 прочитания 0 коментара
Служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ са задържали мъж, обявен за издирване в шенгенската информационна система, в изпълнение на Европейска заповед за арест, по искане на властите в Германия. Това съобщиха от полицията във Видин, цитирани от БТА. 

По информация на полицията мъжът е задържан на 7 октомври. Той е на 29 години и е от град Дунавци. Мъжът е бил приведен в полицейския арест за срок до 24 часа. 

Уведомена е Окръжна прокуратура, уточняват още от Областната дирекция на МВР във Видин. С прокурорско постановление мярката за задържане е удължена за срок до 72 часа. 

В началото на годината от Областната дирекция на МВР съобщиха за два случая на задържани - 46-годишен мъж от видинското село Ружинци, както и 28-годишен от град Дунавци, обявени за издирване в шенгенската информационна система.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
