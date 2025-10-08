Пъф Деди е поискал от Тръмп да бъде помилван (ВИДЕО)

Шон "Диди" Комбс, познат още като Пъф Деди и Пи Диди, е поискал от Доналд Тръмп президентско помилване, съобщи самият президент пред репортери, събрали се в Белия дом в понеделник, 6 октомври. "Много хора са ме молили за помилване. Този, когото наричам "Пъф Деди", ме помоли за помилване", каза Тръмп два дни, след като рапърът беше осъден на 50 месеца затвор, без да разкрива дали ще му даде помилване или не.

"Разбирам, че сме общували и сме водили разговори във връзка с помилването", заяви адвокатката Никол Уестморленд пред CNN. За момента прокуратурата е поискала 11 години затвор за Комбс, но съдия Арун Субраманян е постановил присъда от 50 месеца и глоба от 500 000 долара.

Диди се извинява на съдията и моли за прошка

Всъщност, след като чу присъдата, Комбс помоли съдията да му прости: "Моля за милост, Ваша чест. Моля Ви за милост, Ваша чест." Той също така се извини за действията си спрямо Каси Вентура и семейството ѝ. "Действията ми бяха отвратителни, срамни и отблъскващи. Бях болен. Болен от наркотици, бях извън контрол. Имах нужда от помощ, но не я потърсих. Ето защо нямам извинение", продължи той.

"Загубих целия си бизнес, загубих кариерата си, напълно унищожих репутацията си. Но най-вече загубих уважението към себе си. Бях унижен и съкрушен до дъното. В момента се мразя. Бях лишен от всичко. Наистина, наистина съжалявам за всичко, независимо какво казват", каза той.

Всъщност децата на Диди също помолиха съдията за милост: "Моля ви да дадете на баща ми втори шанс, втори шанс в живота, втори шанс да поправи грешките си, втори шанс да бъде човекът, който наистина е. Никога няма да забравя как го видях съкрушен и лишен от всичко", каза Джъстин Комбс. "Знаем, че той не е съвършен и е допуснал много грешки, и не сме тук, за да оправдаваме някоя от тези грешки. Но, Ваша чест, той все пак е наш баща и все още се нуждаем от него в живота си", каза Джеси Комбс.

"Моля Ви, Ваша чест, дайте на нашето семейство възможност да се излекува, да се възстанови, да се промени, да продължи напред, не като заглавие във вестниците, а като хора, които се опитват да станат по-добри", каза Д'Лила Комбс, цитирана от "Marca".