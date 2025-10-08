Световното по вдигане на тежести бе едва преполовено, но една нация вече е недостижима по медали

Световното първенство по вдигане на тежести за 2025 година вече има сигурен победител сред нациите, дори и да остават още четири състезателни дни. Надпреварата във Фьоде, Норвегия стартира на 2 октомври с най-леката категория при жените, а на 3 октомври пък се проведе и първото състезание при мъжете. Оттогава бяха раздадени 30 медала в двубоите и общо 90 медала с отделните движения. А нацията, която доминира на шампионата, е Северна Корея.

Северна Корея води убедително по медали на Световното във Фьоде

Още преди няколко дни стана ясно, че Северна Корея отново ще властва в света на щангите, както бе и през 2024-а. Към 8-ми август тоталитарната държава води убедително в класирането на нациите по медали от двубоите, като има 5 златни медала, 3 сребърни медала и 1 бронзов медал. Това е и единствената нация с повече от една световна титла на шампионата. Световни шампиони излъчиха още Тайланд, Колумбия, Китай, Индонезия и Турция.

Още: В отсъствието на Насар: Подгласникът на Карлос от Париж 2024 стана световен шампион!

България има 1 медал, но се надява да станат повече

В класирането по медали от всички движения и двубои Северна Корея има 17 златни медала, 5 сребърни медала и 1 бронзов медал. На второ място се нарежда Тайланд с 3 златни медала, 2 сребърни медала и 3 бронзови медала. Северна Корея е спечелила повече от половината раздадени златни медали до момента, които са общо 30.

България също има един медал - благодарение на Иван Димов, който спечели сребро в изхвърлянето. Големите надежди са насочени към Карлос Насар, който е големият фаворит за световната титла в категория до 94 кг. Шанс за медал има и Христо Христов в категория до 110 кг. Иначе до края на Световното първенство остават общо 6 категории - до 77 кг жени, до 86 кг жени и над 66 кг жени, както и до 94 кг мъже, до 110 кг мъже и над 110 кг мъже.

Още: ТВ програма на Световното по вдигане на тежести: Идват най-тежките категории!