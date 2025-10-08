Войната в Украйна:

Израел спря три кораба от новата флотилия за Газа

08 октомври 2025, 11:21 часа 139 прочитания 0 коментара
Израел спря три кораба от новата флотилия за Газа

Кораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав, съобщиха израелското правителство и Коалиция "Флотилия на свободата" (Freedom Flotilla Coalition, FFC), която координира инициативата, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА. Коалиция "Флотилия на свободата" заяви, че три нейни кораба днес са били атакувани от израелската армия, докато са се опитвали да достигнат ивицата Газа. Коалиция "Флотилия на свободата" е международна мрежа от пропалестински активисти, които организират частни морски мисии с цел да пробият израелската блокада на Газа и да доставят хуманитарна помощ, посочва Ройтерс.

Пътниците са в безопасност

Още: Акт на пиратство: Турция за задържаните от Израел краби от флотилията за Газа

Според израелското външно министерство корабите и пътниците са в безопасност, прехвърлени са в израелско пристанище и ще бъдат незабавно депортирани. "Пореден безсмислен опит да се наруши законната морска блокада и да се навлезе в зона на военни действия завърши без резултат", посочиха от министерството в платформата X.

"Израелската армия няма юрисдикция над международните води. Нашата флотилия не представлява никаква заплаха", се казва в изявление на коалицията.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Израел депортира активисти от задържаната флотилия, Грета Тунберг се оплака от лошо отношение (ВИДЕО)

По данни на организацията, корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара, включително лекарства, дихателни апарати и хранителни продукти, предназначени за болници в Газа.

Преди дни Израел задържа около 40 кораба и арестува над 450 активисти от флотилията "Глоубъл Сумуд", която също се опита да достави помощи в Газа.

Още: Израел спря корабите от флотилията "Сумуд" за Газа, арестува активисти (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ивицата Газа задържани флотилия война Израел
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес