Алкохол само след тест: Необичайна мярка в Тайланд

Нови правила за продажбата на алкохол в Тайланд. В баровете, нощните клубове, магазините, ресторантите и др., клиентите ще се тестват дали са твърде пиян, преди да ги обслужат. Ако клиентът е пиян, няма да му бъде продаден или сервиран алкохол. Освен това могат да му изискат тест за координация – да докосне носа си със затворени очи, да ходи по права линия и се завърти или да стой на един крак за 30 секунди.
На клиента може да бъде отказан алкохол и само по видими признаци като миризма, нестабилно движение или неясен говор.
Нарушенията могат да доведат и до глоби.
🍺 Thailand now checks sobriety before selling alcohol— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2026
Sellers must refuse service if a customer appears intoxicated — and can require simple coordination tests.
— touch your nose with eyes closed,
— walk in a straight line and turn,
— stand on one leg for 30 seconds.
