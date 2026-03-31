Алкохол само след тест: Необичайна мярка в Тайланд

31 март 2026, 10:18 часа 182 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Алкохол само след тест: Необичайна мярка в Тайланд

Нови правила за продажбата на алкохол в Тайланд. В баровете, нощните клубове, магазините, ресторантите и др., клиентите ще се тестват дали са твърде пиян, преди да ги обслужат. Ако клиентът е пиян, няма да му бъде продаден или сервиран алкохол. Освен това могат да му изискат тест за координация – да докосне носа си със затворени очи, да ходи по права линия и се завърти или да стой на един крак за 30 секунди.

На клиента може да бъде отказан алкохол и само по видими признаци като миризма, нестабилно движение или неясен говор.

Нарушенията могат да доведат и до глоби.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
