Армейски булдозери в най-голямата болница в Газа: Ще търси ли ЦАХАЛ подземните бункери (ВИДЕА и СНИМКИ)

Булдозерите са разрушили част от южния вход на комплекса.

Израелската армия вече съобщи, че има информация, че под болничното заведение има подземен команден пункт на ислямистката групировка "Хамас".

Припомняме, че вчера, 15 ноември, израелските военни проникнаха в болницата и направиха проверки на всички помещения като разпитваха персонала и пациентите, придружени от преводачи. Те доставиха и медицински консумативи на болницата.

Yesterday, IDF soldiers successfully transferred medical supplies while conducting searches for terrorist infrastructure within the Shifa Hospital in Gaza.



While Hamas exploits Gazan civilians for its own survival, the IDF provides humanitarian aid in order to minimize civilian… pic.twitter.com/yLtT2vs23T