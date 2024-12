Армията на Асад бяга панически от Хама и изоставя военни бази (ВИДЕО)

Водените от "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, свързана в миналото с Ал-Кайда) бунтовнически сили са успели да навлязат във военната база на 66-и полк на Сирийската арабска армия на режима на президента Башар Асад източно от град Хама.

Край провинциалната столица в момента се водят тежки сражения между опозиционните сили, в които влиза и създадената от Турция Сирийска национална армия, и подкрепяните от Русия и Иран войски на Асад: Данни за боеве в Хама и Манбидж, армията на Асад е в паника заради дронове: Руски източник (ВИДЕО).

Визуални материали, взети от UAlivemap, показват боеве в източните райони на града, намиращ се южно от крепостта на бунтовниците в Идлиб и югозападно от превзетия от тях стратегически важен център Алепо.

Има и кадри, показващи как военни от Сирийската арабска армия изоставят позициите си в Джабал Заин ал-Абидин, което е на северния вход на Хама.

SAA forces abandoning their positions at Jabal Zain al-Abidin at the northern entrance of Hama. pic.twitter.com/MMyvmT7dWU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 5, 2024

А междувременно водените от ХТШ бунтовници показаха превзетия щаб на 25-а дивизия на специалните сили на Сирийската арабска армия.

HTS-led rebels showcasing the captured headquarters of the SAA's 25th Special Forces Division. pic.twitter.com/aNL4jJclOW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 5, 2024

Свалени хеликоптери

Протурският източник Clash Report съобщава, че бунтовниците са свалили два хеликоптера на армията на Асад при Хама, като все още обаче се чакат визуални доказателства за потвърждение.

Footage of clashes in Hama between Syrian opposition forces and Assad regime militias. pic.twitter.com/MNhjo1snte — Clash Report (@clashreport) December 5, 2024

Специални хеликоптери са се приземили в покрайнините на западната част на Хама, за да евакуират офицери от милицията на Асад, които бягат от града, опасявайки се от залавяне от сирийските опозиционни сили, добавя още източникът. Твърди се, че хеликоптерите са отлетели към неизвестно място, оставяйки останалите войници на произвола на съдбата.

Министерството на отбраната, контролирано от сирийския режим, съобщава, че е в тежки сражения с бунтовниците и им нанася големи загуби.

Междувременно турското военно министерство обяви, че Анкара предприема "всички необходими мерки за поддържане на стабилността в Сирия" и продължава да работи в тясна координация с партньорите си. "Ние спазваме споразуменията в оперативните зони на Северна Сирия и очакваме същото от другите. Няма да позволим на ПКК/YPG, която застрашава териториалната цялост на Сирия и регионалната сигурност, да се възползва от нестабилността", обявиха от Турция.

Става въпрос за Кюрдската работническа партия - ПКК, която Анкара свързва пряко с кюрдските бойци в Сирия, подкрепяни от силите на САЩ и контролиращи североизточната част на страната. Тези военни са част от т.нар. Сирийски демократични сили, които се бореха срещу "Ислямска държава" през годините.

Better than Mad Max: Syrian opposition assault in Hama. pic.twitter.com/uDqZBki8Bv — Clash Report (@clashreport) December 5, 2024

