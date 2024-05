Автобусна катастрофа в Пакистан: Най-малко 20 души са загинали

По-късно пакистанското издание актуализира бройката, като съобщава за най-малко 28 загинали и 22 ранени.

Инцидентът е станал в югозападната провинция Белуджистан, когато пътнически автобус е паднал в канавка. Сред загиналите има жени и деца, а ранените са приети в местна болница. Твърди се, че автобусът е бил на път за столицата Куета от град Турбат. ОЩЕ: Автобусна катастрофа в Перу, десетки са загинали

