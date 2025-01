Близо 130 достигнаха загиналите при земетресението в Тибет (ВИДЕА)

Общо 126 души загинали, а 188 други са ранени след като земетресение с магнитуд 6,8 по Рихтер разтърси Тибет. Информацията е към към 19.00 часа местно време, съобщава китайската държавна информационна агенция Xinhua. Земетресението е станало в 9:05 ч. (пекинско време), като епицентърът е бил в град Цого, окръг Дингри, в град Сигазе. В радиус от 20 километра от епицентъра има 27 села и около 6900 души.

Геоложката служба на САЩ съобщи, че епицентърът на труса е бил близо до Луче в Непал, по протежение на планинската граница с Тибет в Китай.

A magnitude 7.1 earthquake has struck the Tibet Autonomous Region in China. At least 53 people were killed and 62 others were injured. pic.twitter.com/Ec3Wp4LKS1 — NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2025

VIDEO: 🇨🇳 A devastating earthquake in China's remote Tibet region has killed at least 95 people and caused many buildings to collapse, with tremors also felt in neighbouring Nepal's capital Kathmandu pic.twitter.com/x09hFiMq9J — AFP News Agency (@AFP) January 7, 2025

Всеобхватни спасителни операции

Китайският държавен лидер Си Дзинпин нареди да се предприемат всеобхватни спасителни усилия за спасяване на човешки животи и минимизиране на жертвите след земетресението, което взе тежки жертви.

Междувременно спешната реакция при земетресение в югозападния китайски автономен регион беше повишена до най-високото ниво, съобщи командният център за извънредни ситуации на региона във вторник.

Междувременно Китай разположи няколко сателита за дистанционно наблюдение, за да заснеме изображения на засегнатите от земетресението райони в югозападния китайски автономен регион Ксизанг. Осем сателита, включително сателитите от серията Gaofen и сателит за наблюдение на въглероден диоксид на земната екосистема, бяха мобилизирани за наблюдение на засегнатите от земетресението райони, според Китайския център за сателитни данни и приложения за ресурси.

До вторник следобед сателитите са направили снимки осем пъти. Центърът каза, че ще организира повече сателити с по-висока разделителна способност, за да прави изображения, за да предостави по-точна информация за ситуацията след земетресението. Центърът за прилагане на наземно сателитно дистанционно наблюдение към Министерството на природните ресурси също мобилизира най-малко три сателита за заснемане на изображения на засегнатите от земетресението райони. ОЩЕ: Далай Лама изрази съболезнования на близките на жертвите на земетресението в Тибет

#FPLIVE: At least 95 people were reported dead as a series of earthquakes hit the Tibet region at the foot of Mount Everest. The strongest quake was reported to be of 7.1 magnitude. Tremors were also felt in Nepal, Bhutan, and northern India. https://t.co/1w7NfqhOua — Firstpost (@firstpost) January 7, 2025