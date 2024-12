Бъдещето на Русия в Сирия: Бунтовниците не атакуват масирано руски обекти, твърди руски източник

Какво ще стане с военното (и не само) присъствие на Русия в Сирия, след като сирийският диктатор Башар Асад падна от власт? Този въпрос тепърва ще се изяснява.

Сирийският премиер Мохамед ал-Джалали заяви, че "новото сирийско правителство" ще вземе решение относно руското военно присъствие в Сирия и дали ще продължи - това предаде изцяло контролираната от Кремъл руска държавно-пропагандна информационна агенция РИА Новости: "Дамаск е свободен": Бунтовниците обявиха края на режима на Асад в Сирия (ВИДЕО)

Популярният руски военнопропаганден информационен телеграм канал "Рибар" също обръща внимание на въпроса. Според публикация на канала, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, в Латакия (където е руската военновъздушна база "Хеймим") и в Тартус (където има руска военновъздушна база) имало "спорадична единична стрелба". "Преди няколко дни терористите от "Ислямската партия на Туркестан" се опитаха да навлязат в Латакия, но боевете приключиха преди да започнат. Очевидно е получена заповед да не се насочва към брега", пише "Рибар" и добавя, че натам бягат християни и алауити. Само че публикацията е редактирана с уточнение, че всъщност бунтовниците минали планинските проходи и са в Тартус - и въпреки това каналът твърди, че като цяло бунтовниците не опустошават изоставени от руснаците обекти.

A new and free Syria: In Tartus, Hafez al-Assad’s statue has been toppled. pic.twitter.com/JS6nOCRSeU