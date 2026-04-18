Дата за нов кръг преговори между Иран и САЩ. Тръмп говори на едро, имало "много добра новина" (ВИДЕО)

Преговорите за мир между Иран и САЩ ще продължат с нов кръг пак в Исламабад, но на 20 април. Това съобщи CNN, позовавайки се на източници от режима в Иран. По-рано вчера, 17 април, американският президент Доналд Тръмп каза, че очаква "до ден-два" да бъде сключено споразумение за мир.

Тръмп заяви и, че може да прекрати примирието с Иран, ако до сряда не бъде постигнато дългосрочно споразумение за край на войната, предаде Ройтерс според БТА.

“Може би няма да го удължа, но блокадата (на иранските пристанища) ще остане”, заяви Тръмп на борда на президентския самолет “Еър Форс 1”, докато се връщаше във Вашингтон от Финикс, щата Аризона. "Имаме блокада и за съжаление може да се наложи да започнем да хвърляме бомби отново”, добави той.

Същевременно Тръмп съобщи пред журналистите, че е получил “много добра новина”, свързана с Иран, но отказа да даде подробности. “Преди 20 минути получихме много добра новина, изглежда, че нещата в Близкия изток с Иран вървят много добре”, заяви той.

“Ще чуете за това. Просто смятам, че е нещо, което трябва да се случи. Нещо, което е логично да се случи. И мисля, че ще се случи. Ще видим какво ще стане, но мисля, че ще се случи”, отговори Тръмп на въпрос за какво е добрата новина.

Американският президент каза още, че китайският лидер Си Цзинпин е много доволен от отварянето на Ормузкия проток и посочи, че очаква с нетърпение срещата си с него. Само че председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф подчерта, че за 1 час Тръмп казал 7 неща и всичките лъжи - Ормузкият проток няма да е отворен, ако САЩ не вдигнат морската блокада и през протока ще се минава само по посочени от Иран маршрути, както и само търговски кораби - думите му са същите като говорителя на иранското външно министерство Есмаел Багери. А преговорите за мир засега не са стигнали до нищо конкретно. Но Тръмп обяви, че "можело да има големи различия" между двете страни, обаче той не мислел, че има - ако има, трябало да се изгладят:

Iran's Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei:



Ship traffic through the Strait of Hormuz will take place along routes designated by Iran and in coordination with relevant Iranian authorities.



Iran is the guardian of the Strait of Hormuz and will show no leniency in… pic.twitter.com/PUf5M783BI — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Reporter: Iran says there are significant differences.



Trump: There could be. If there are, we will have to straighten it out, but I don’t think there are too many significant differences. pic.twitter.com/NwqEHo8stq — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Trump:



Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. pic.twitter.com/Lnz2ZhaE88 — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

