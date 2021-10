Делегация на талибаните на посещение в Турция

Представители на талибаните по-рано отбелязаха, че искат Турция да предостави помощ и подкрепа на афганистанския народ и призоваха Турция да бъде първата страна, която официално да признае новата администрация в Афганистан.

🌐 BREAKING: Acting Foreign Minister of Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, to hold talks in Turkey, on Thursday. #Afghanistan #Taliban #Kabul #Turkey pic.twitter.com/ZFoJhuISmS