Делхи умолява централното правителство да изпрати армията

Органите за местно самоуправление в Делхи поискаха от федералното правителство да разположи части на Териториалната армия по брега на преминаващата през столицата река Ямуна. Това каза днес министърът на водните ресурси на столичния регион Парвеш Верма, цитиран от индийската новинарска агенция ПТИ.

Верма призова да не се замърсява повече реката: "Виждаме как хората идват да се молят в реката, но си изхвърлят найлонови пликчета по брега. Призовавам обществото да си хвърля боклука само на определените места, за да пазим реката чиста", заяви Верма. В ммента в Делхи се провежда едномесечна кампания по наслов "Свободно от отпадъци Делхи".

"Предложението за разполагането на Териториалната армия е изпратено до централните власти и се надяваме, че скоро ще бъде прегледано", заяви министърът.

Изчистването на Ямуна е ключова цел на столичните власти. Предложението да се разположат части на Териториалната армия за опазването на реката от отпадъци, копаене за инертни материали и застрояване беше за първи път обсъдено през април тази година.

