20 февруари 2026, 14:53 часа 356 прочитания 0 коментара
До 2022 - нито един дрон за Русия, после - търговия за милиони: Разкрит е нов маршрут за помощта на Китай към Путин

Скромен офис на Skyhub Technologies в тайландската столица Банкок служи като център за разрастваща се, но спорна търговия. Пространството се посещава рядко от единствения директор на компанията и - от време на време - от китайски граждани, разказват служители на сградата. Въпреки видимата липса на активност, това е натоварен канал за модерни дронове. Търговски документи показват, че Skyhub Technologies е вторият по големина вносител на безпилотни летателни апарати от Китай в Тайланд.

Къде отиват оттам нататък - ясно е, че по-голямата част от дроновете, внесени в страната, се реекспортират в Русия и това е напълно законна търговия, съобщава Bloomberg.

През пролетта на 2025 г. разследващи журналисти от Европа, Великобритания и САЩ разкриха схема, през която Русия внася оръжие от Китай през Киргизстан: Разкриха канала, по който Русия купува оръжия от Китай: Посредникът не е изненадващ, но мястото е.

Тайланд внася все повече дронове от Китай, а Русия - от Тайланд

Досега Тайланд до голяма степен е останал незабелязан като маршрут към Руската федерация за военни доставки. Анализ на официалните търговски данни на страната обаче показва, че износът на дронове от Тайланд към Русия е нараснал значително от 2022 г., когато диктаторът Владимир Путин нареди пълномащабната инвазия в Украйна. А пък Тайланд увеличава вноса от Китай, тоест Пекин помага с безпилотни машини на Москва.

Тази тенденция е забелязана от украински официални лица, казва човек, запознат със ситуацията.

Снимка: Getty Images

Пекин твърди, че не оказва военна помощ на Русия. Въпреки това китайски технологии редовно се срещат на бойното поле в Украйна, където дроновете с наблюдение от първо лице - или FPV, промениха облика на съвременната война.

Още: Елитен руски оператор на дронове избяга в Украйна и иска да се бие за нея: "Унищожиха живота ми" (ВИДЕО)

Китай подкрепя военните усилия на Русия и осигурява около 80% от така наречените стоки с двойна употреба – термин за оборудване с потенциално военно приложение. Руската федерация, от своя страна, ги използва във войната, твърди говорител на Държавния департамент на САЩ.

В период от 11 месеца до края на ноември 2025 г. Русия е внесла дронове на стойност 125 милиона долара от Тайланд, което представлява 88% от общия износ на безпилотни летателни апарати от Тайланд и е осем пъти повече от закупеното през предходната година. През същия период Китай е изпратил дронове на стойност 186 милиона долара в югоизточната азиатска страна, което представлява почти целия износ на дронове за Тайланд.

Още: Украйна като ничия земя - бъдещето след войната. Уроците на дроновете

През 2022 г. Тайланд е изнесъл дронове на стойност по-малко от 1 милион долара, като нито един от тях не е бил предназначен за Русия, сочат данните на правителството за търговията, цитирани от Bloomberg.

В рамките на закона

Износът на китайски дронове от Тайланд е в рамките на законовата уредба, заяви в интервю генералният директор на митническата служба на Тайланд Фантонг Лойкулнанта. Декларирането на предназначението при внос на дронове от Китай не е задължително, добави той.

"Готови сме да действаме, но първо трябва да има закон", каза Фантонг. Отделът за външна търговия на Министерството на търговията разглежда въпроса, добави той.

Снимка: китайският президент Си Дзинпин, Getty Images

Още: С едно обаждане: Китай може да спре войната в Украйна. Ще го направи ли?

Русия е обект на множество международни санкции поради войната си с Украйна и докато повечето санкционирани стоки – обикновено с двойна употреба – влизат през Китай и Хонконг, според санкционните уведомления на ЕС и САЩ, Москва се опита да използва други маршрути, за да заобиколи ограниченията.

Югоизточна Азия се превърна във важен канал миналата година, след като западните правителства разкриха и предприеха действия по по-ранни маршрути през страни като Обединените арабски емирства и Казахстан.

Още: Китай помага на Украйна срещу руския енергиен терор, топ дипломатът на Полша нарече Москва "васал" на Пекин (ВИДЕО)

През октомври Европейският съюз наложи санкции на две фирми със седалище в Тайланд за подкрепата им за руската армия. Тайландското правителство не е коментирало тези забрани.

Увеличението на пратките през Тайланд показва колко трудно е било за западните власти да ограничат достъпа на Русия както до оръжия, така и до технологии с двойна употреба.

Още: Набързо Мъск стана враг номер едно на руската армия - заради Starlink (ОБЗОР - ВИДЕО)

Димитър Радев
