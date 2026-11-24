Северна Македония направи голяма грешка с Ива Михайлова. Това заяви българският евродепутат Илхан Кючюк пред журналисти в Европейския парламент по повод случая с Ива Михайлова и недопускането на български лекари, които са искали да ѝ окажат помощ. “Не виждам в човешки план не просто логика, а никакъв смисъл от това действие на македонската страна”, допълни той. По думите му в Европейския парламент вече са предприети действия по случая и е изразена позиция. Той допуска, че казусът може да попадне в следващия доклад за напредъка на страната. Кючюк не споделя тезата, че българите и македонците не се харесват. Според него гражданите на двете държави имат едни и същи очаквания, независимо от професията си – да се работи добре и да има правила.

„Проблемът според мен е доста по-различен. Той основно се корени в наратива. От едната страна когато има пожар, и от другата задължително ще има. Това съм го виждал с очите си”, посочи евродепутатът. Той даде примери за сътрудничество между университети и общини от двете страни, при което положените усилия впоследствие се обезсмислят от контрапродуктивни действия.

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Кючюк припомни, че Ива Михайлова има както българско, така и македонско гражданство, а лекарите от България, които са искали да я посетят и да ѝ помогнат, не са били допуснати. “Северна Македония направи голяма грешка в това отношение. Аз не виждам в човешки план никакъв смисъл в това действие”. „Това са епизодични примери, но много символични и важни примери за отношение“, коментира още той. Евродепутатът изрази надежда, че подобно отношение е характерно само за настоящата власт в Северна Македония и не е дълбоко вкоренено в обществото. „Но пак от опит знам, че когато това прекалено дълго време се насажда в едно общество, не просто политиците започват да мислят по този начин. Започва да мисли целият културен, интелектуален елит на страната“, предупреди Кючюк.

Може ли България да бъде заобиколена при разширяването на ЕС?

Евродепутатът коментира и опасенията, че промяна в механизма за вземане на решения в Европейския съюз може да позволи заобикалянето на българската позиция по отношение на Северна Македония. По думите му в срещите, в които е участвал, не е поставян въпросът за преминаване към квалифицирано мнозинство с цел заобикаляне на определени държави в рамките на политиката на разширяване. Обсъждани са различни идеи за вземане на решения в междинните етапи на преговорния процес, но не и в неговото начало или край.

„По политиката на разширяването задължително в самото начало всички 27 държави трябва да се съгласят, за да започне междуправителствената конференция“, обясни той. Същевременно Кючюк постави въпроса дали запазването на правото на вето действително обслужва икономическите и геополитическите интереси на България. „Аз смятам отдавна, че е дошъл моментът да се премине към друг тип вземане на решения“, заяви евродепутатът.

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Според него съществуват различни алтернативи, които биха позволили да се защитят интересите на по-малките държави, без ветото да се превръща в инструмент за политически натиск и да спира развитието на Европейския съюз.

Разширяването на Европейския съюз е неизбежно

Според Кючюк политиката на разширяване ще остане водеща за Европейския съюз, но присъединяването на нови държави трябва да върви успоредно с вътрешното реформиране на Общността. Сред нерешените въпроси той открои разпокъсаността на европейския енергиен пазар, незавършения банков съюз и трудностите при опростяването на европейското законодателство.

Евродепутатът подчерта, че разширяването зависи както от желанието на кандидатстващите държави, така и от волята на обществата. Като пример посочи Франция, където по думите му скептицизмът по отношение на разширяването надхвърля 60%. „Не ни предстоят лесни моменти по отношение на разширяването, което далеч не означава, че не трябва да бъдат правени опити“, заяви Кючюк.

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Според него реалистичен вариант е през следващите години поне две държави да станат част от Европейския съюз. Той определи евентуалното присъединяване на Черна гора през 2028 г. като идеален сценарий. „Не може Европейският съюз да продължи прекалено дълго време да си позволява лукса да кара тези държави да чакат на вратата на Съюза“, допълни той.

Трансатлантическата солидарност и геополитическата роля на Европа

Според Илхан Кючюк три основни предизвикателства ще определят бъдещето на Европейския съюз – геополитическата му роля, технологичното развитие и бюджетната политика. „Европейският съюз никога не си е представял, че ще играе такава геополитическа роля“, заяви евродепутатът, като допълни, че днес Общността е принудена да изпълнява тази роля. По думите му Европейският съюз има 27 отделни национални външни политики, а възможностите на върховния представител зависят от съгласието между държавите членки по ключови въпроси. „Тя може да бъде обща, но не може да бъде единна политика“, посочи Кючюк.

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Според него ЕС трябва да определи бъдещата си архитектура – дали да се превърне в по-голяма федерация, или да остане съюз на национални държави. Евродепутатът определи като опасно запазването на настоящото положение на Общността на фона на промените в традиционното разбиране за международно сътрудничество и партньорство. По думите му трансатлантическата солидарност вероятно вече не съществува, което поставя Европейския съюз в опасна позиция.

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„Тук трябва да имаме много по-категорична роля“, подчерта той. Друго предизвикателство пред Европа е технологичното противопоставяне със САЩ и Китай. Кючюк очерта две направления в европейския дебат – ограничаване на регулациите по примера на САЩ или преосмисляне на тяхното значение като възможно стратегическо предимство. „Не мисля, че има единствено вярно решение“, коментира той.

Кой ще плаща за новите приоритети на Европа?

Кючюк постави акцент и върху следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Според него трябва да бъде намерен баланс между финансирането на новите приоритети, сред които сигурността, отбраната и изкуственият интелект, и запазването на традиционните политики – кохезионната и общата селскостопанска политика. „Би било идеално, ако има средства за всичко – и за едното, и за другото“, посочи евродепутатът.

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Той очерта две възможности за осигуряване на необходимите средства – увеличаване на националните вноски на държавите членки или осигуряване на повече собствени ресурси на Европейския съюз. Според Кючюк облагането на технологичните гиганти би срещнало най-малка съпротива в държави като България, които защитават кохезионната и общата селскостопанска политика.