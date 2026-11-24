Комисията за защита на потребителите иска отлагане на срока за инсталиране на топломерите и водомерите с дистанционно отчитане. Председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова каза в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA”, че топлинните счетоводители не са в състояние да осигурят необходимите дистанционни уреди за подмяна. Затова има сигнали, че на потребителите се предлага смяната да стане през февруари или март.

„Този разход от около 250–300 евро на домакинство по време на зимния отоплителен сезон наистина е прекомерен. И то за домакинства, които от август нямат топла вода, някои нямат парно, а през последните дни се оплакваха, че нямат и студена вода, а някои нямаха и ток”, допълни тя.

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Манолова обясни какво пише в закона: Ако не си си сменил уредите, може да нямаш топла вода, но ще плащаш по 4 кубически метра. А за отоплението хората ще плащат дори при изключени радиатори – на максимална мощност.

Тя отбеляза, че е написан законопроект и е направена следната промяна: Сменена е датата, която е задължителна като краен срок за подмяна на водомерите за топла вода и на топломерите. Документът е изпратен до министъра на енегретиката и до ресорната комисия.

Пазаруването по време на Черния петък

Манолова коментира още сигналите, които се изпращат до КЗП. Тя отбеляза, че те са най-различни и често засягат онлайн търговията. „Отваряйте си очите, когато пазарувате на Черния петък. Особено ако за първи път пазарувате от даден сайт и не сте го правили преди това. Много внимателно се информирайте какъв е сайтът, къде е регистриран, дали е извън Европейския съюз, дали коректно е обявил името на търговеца, телефон или имейл за връзка, дали има процедура за рекламации и за връщане на стоки, включително и колко струва връщането, за да не се окаже, че е по-скъпо от цената на продукта, който сте поръчали”, препоръча Манолова. Тя допълни поръчките да бъдат преглеждани, преди да бъде заплатено за тях при доставка. Причината е, че често има сайтове „фантоми”, които не връщат парите, при връщане на пратката.

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Кампания срещу хранителните отпадъци?

Манолова коментира още темата с хранителните отпадъци и пилеенето на храни. „Около 620 хиляди тона храни годишно у нас се пилеят и унищожават в България. Това е престъпно безхаберие на фона на семействата и домакинствата, които не могат да сложат важни хранителни продукти на трапезата си”, каза още тя. Тя заяви, че по този въпрос ще започне кампания.

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