България има стратегическо географско положение и реален потенциал да се превърне в един от основните енергийни лидери на Балканите. Развитието на електропреносната инфраструктура, изграждането на нови връзки между държавите и инвестициите в системи за съхранение на енергия могат да доведат до значително понижаване на цените на електроенергията. Това заяви българският евродепутат Цветелина Пенкова в Европейския парламент.

“Ако успеем да разрешим проблема със свързаността, цените в България ще паднат много драстично. Интересът е цените да се изравняват в Европейския съюз, което означава в определени региони да се увеличат, а в други да се понижат”, сподели Пенкова.

По думите ѝ основният проблем на европейската енергийна система вече не е толкова в производството на достатъчно електроенергия, колкото във възможността тя да достига до местата, където е необходима. Анализ, започнал в началото на 2025 г., показва сериозни разлики в цените на електроенергията между отделните европейски държави. В Дания, Швеция и Нидерландия цените са приблизително пет до седем пъти по-ниски в сравнение с тези в България и Гърция. Има моменти, в които разликата достига до 10 пъти.

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Според Пенкова там, където електроенергията е скъпа, често липсва достатъчен производствен капацитет или възможност за пренос. Сред основните пречки тя посочи недостатъчния капацитет на електропреносната инфраструктура между Унгария и Австрия, който ограничава преноса на електроенергия и на практика изолира части от Източна Европа от Централна Европа. “Капацитетът за свързаност е спирачката, която спира от свързване Централна от Източна Европа”. Европейският съюз трябва да промени начина, по който планира развитието на енергийната си инфраструктура. Досега процесът до голяма степен е бил основан на отделни проектни предложения. Новият подход трябва да започва с анализ на системните нужди – къде липсва капацитет, кои връзки са недостатъчни и как това се отразява на цените и енергийната сигурност на отделните държави.

Според Пенкова Европейската комисия трябва да има водеща роля в този процес и да изисква от националните оператори конкретна информация за проблемите в мрежите. Следващата стъпка е общоевропейски анализ и планиране на необходимите решения, така че инвестициите да отговарят на реалните нужди на системата. Предвижда се преговорите между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия да приключат до 9 декември, като Пенкова е основен преговарящ по темата. След това държавите ще разполагат с една година за изготвяне на необходимите планове. България вече има важна роля и в развитието на системите за съхранение на електроенергия. “Страната ни е позиционирана добре географски - ние сме началото на свързаността на ЕС. В същото време предоставяме коридори и възможност за свързване с държавите извън ЕС”.

“Ние сме ключови по отношение на стабилността на целия балкански полуостров заради балансирания енергиен микс, като под това визирам ядрена енергетика, системи за съхранение. Основен лидер за Европа в момента според международни експерти”, съобщи още евродепутата.

Пенкова посочи, че страната ни е сред лидерите в Европа по въвеждане в експлоатация на батерийни системи. По думите ѝ те са имали съществен принос за стабилността на електроенергийната система през летните месеци. “На пресконференция в Брюксел България беше призната за лидер по отношение на вкарването в експлоатация на системи за съхранение, които до голяма степен спасиха региона през летните месеци, когато нивата на Дунав бяха толкова ниски, че част от ядрените централи трябваше да бъдат спрени, включително в съседна Румъния.

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Недостигът на електроенергия тогава, особено през неслънчевите части на деня можеше да бъде пагубен и да се стигне до режим на тока по поречието на реката. Включването на батерии в България помогнаха за електроенергия, която се произвежда в Гърция, в България да се изнася нагоре”, допълни Пенкова.

Батериите, изградени в България, подпомагат и преноса на електроенергия в региона, включително възможността произведена в Гърция енергия да бъде насочвана към северните пазари. Пенкова посочи още, че въвеждането на системи за съхранение е допринесло за понижаване на цените на електроенергията в България с около 30% в рамките на един месец.

Допълнителна възможност за укрепване на енергийната позиция на страната са проектите за изграждане на електрически кабелни връзки през Турция. Те могат да осигурят допълнителен достъп до европейската енергийна система и да подобрят свързаността на Балканите. Според Пенкова България е много добре позиционирана да се възползва от тези възможности и да се превърне в ключова страна за енергийния пренос в региона.

Ядрената енергетика – стратегически приоритет за Европа

Друг основен акцент в разговора беше ядрената енергетика и нейното място в европейската енергийна стратегия. Пенкова обърна внимание на връзката между ядрените технологии, веригите на доставки и геополитическата сигурност, включително в контекста на войната между Русия и Украйна. По думите ѝ финансирането на ядрената енергетика има и стратегическо измерение, тъй като подкрепя развитието на съответните технологии и вериги на доставки. В края на 2024 г. ядрената енергетика и свързаните с нея вериги на доставки бяха включени сред стратегическите технологии на Европейския съюз. Важна стъпка е и възприемането на принципа на технологична неутралност, според който различните енергийни технологии трябва да бъдат оценявани според техния принос към системата.

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Защитата на децата в социалните мрежи

В разговора беше засегната и предстоящата работа по европейски регламент за защита на децата в социалните мрежи. Пенкова подчерта, че целта не е пълна забрана или ограничаване на достъпа до интернет, а въвеждане на по-голяма отговорност от страна на дигиталните платформи за безопасността на най-младите потребители.

Сред обсъжданите мерки е ограничаване на възможността деца под 13 години да създават собствени профили, а за възрастовата група между 13 и 15 години да се изисква съгласие от родител. Преди въвеждането на подобни правила платформите трябва да бъдат уведомени, за да представят какви технически решения могат да приложат за ограничаване на достъпа до неподходящо съдържание. „Със сигурност сме закъснели, но това не е оправдание да не правим нищо“, е позицията на евродепутата. Според Пенкова предизвикателството пред европейските институции е да намерят работещ баланс между защитата на децата, родителския контрол и отговорността на технологичните компании.