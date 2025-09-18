Войната в Украйна:

Двама тежко ранени при стрелба на границата между Йордания и Западния бряг

Двама мъже са ранени при стрелба на граничен пункт между окупирания Западен бряг и Йордания в четвъртък, съобщиха израелски медици, цитирани от БГНЕС.

„Двама мъже, на около 20 и 60 години, са тежко ранени и са в безсъзнание след нападението на граничния пункт Аленби“, се казва в изявление на спешната служба „Маген Давид Адом“.

Не е ясно все още колко нападатели са замесени. „Подробностите се разглеждат“, се казва в изявление на израелските военни. 

През септември 2024 г. йордански шофьор на камион застреля трима израелски пазачи на граничния пункт, преди да бъде убит.

