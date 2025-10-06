Иран обяви при какво условие ще приеме плана на Тръмп за Газа, предупреди и за опасност

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи разясни каква е позицията на Техеран относно на плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в Ивицата Газа. Той заяви, че Иран подкрепя всяка инициатива, която ще "сложи край на убийствата в Газа". Багаеи обаче предупреди, че планът има опасни измерения и рискува да бъде блокиран от Израел - вероятно заради позицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху срещу бъдеща палестинска държава, каквато възможност се повдига в проекта на Тръмп.

Говорителят добави, че всяко решение по плана е в ръцете на палестинците.

"Хамас" обяви, че е съгласна да пусне всички останали заложници при размяна с палестински затворници, държани в Израел, както и при осигуряване на необходимите условия за това. След отговора на групировката, считана от САЩ и ЕС за терористична, започнаха преговори в египетската столица Кайро. Доналд Тръмп очаква първият етап от тях да приключи тази седмица: Фазата на преговорите за Газа: Тръмп отчете напредък.

Какво предвижда планът на Тръмп?

Планът на американския лидер предлага незабавно прекратяване на боевете в Ивицата Газа и освобождаване в рамките на 72 часа на 20-те живи израелски заложници, държани от "Хамас". Трябва групировката да върне и телата на 28 заложници, за които се смята, че са мъртви. В замяна Израел ще трябва да освободи стотици палестински затворници. "Хамас" трябва да се разоръжи и да не участва в бъдещо управление на Газа.

Снимка: Getty Images

Проектът на Тръмп е съставен от 20 точки и също така включва създаване на международен Съвет за мир, който да помага в управлението на Газа и в който ще участва бившият британски премиер Тони Блеър. Самият Тръмп също ще има роля в надзора. В плана не е записано палестинските граждани да бъдат разселвани от Ивицата Газа.

Предложението също така повдига възможността за „надежден път към самоопределение и държавност на Палестина“, ако условията бъдат изпълнени. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче настоява, че планът не означава палестинска държавност и че Израел ще „се съпротивлява със сила“ на тази идея. Припомняме, че няколко държави, включително Великобритания, Франция, Канада и Австралия, признаха Палестина за независима държава преди и по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

Иран няма намерение да преговаря за ядрената програма

Отделно, говорителят на иранското външно министерство заяви, че Иран не планира да възобнови ядрените преговори с европейските държави, които наложиха отново санкции на Техеран. "На този етап нямаме планове за преговори", каза Багаеи, цитиран от The Times of Israel. Той добави, че Иран проучва „последствията и значението“ от възобновяването на санкциите, инициирани от Франция, Великобритания и Германия: ЕС потвърди: Възстановява санкциите срещу Иран.

Преговорите за възстановяване или преразглеждане на споразумението за ядрената програма на Техеран бяха усложнени от 12-дневната война на Израел с Иран през юни 2025 г. и ударите на израелските сили и на американските бомбардировачи по ядрените съоръжения на Ислямската република: САЩ атакуваха Иран: 12 бункерни бомби удариха най-важния ирански ядрен комплекс Фордо.