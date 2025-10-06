Войната в Украйна:

Иран обяви при какво условие ще приеме плана на Тръмп за Газа, предупреди и за опасност

06 октомври 2025, 12:02 часа 138 прочитания 0 коментара
Иран обяви при какво условие ще приеме плана на Тръмп за Газа, предупреди и за опасност

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи разясни каква е позицията на Техеран относно на плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в Ивицата Газа. Той заяви, че Иран подкрепя всяка инициатива, която ще "сложи край на убийствата в Газа". Багаеи обаче предупреди, че планът има опасни измерения и рискува да бъде блокиран от Израел - вероятно заради позицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху срещу бъдеща палестинска държава, каквато възможност се повдига в проекта на Тръмп.

Още: Влакът е тръгнал и няма връщане назад: Проф. Чуков за плана на Тръмп за Газа

Говорителят добави, че всяко решение по плана е в ръцете на палестинците.

"Хамас" обяви, че е съгласна да пусне всички останали заложници при размяна с палестински затворници, държани в Израел, както и при осигуряване на необходимите условия за това. След отговора на групировката, считана от САЩ и ЕС за терористична, започнаха преговори в египетската столица Кайро. Доналд Тръмп очаква първият етап от тях да приключи тази седмица: Фазата на преговорите за Газа: Тръмп отчете напредък.

Какво предвижда планът на Тръмп?

Планът на американския лидер предлага незабавно прекратяване на боевете в Ивицата Газа и освобождаване в рамките на 72 часа на 20-те живи израелски заложници, държани от "Хамас". Трябва групировката да върне и телата на 28 заложници, за които се смята, че са мъртви. В замяна Израел ще трябва да освободи стотици палестински затворници. "Хамас" трябва да се разоръжи и да не участва в бъдещо управление на Газа.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Проектът на Тръмп е съставен от 20 точки и също така включва създаване на международен Съвет за мир, който да помага в управлението на Газа и в който ще участва бившият британски премиер Тони Блеър. Самият Тръмп също ще има роля в надзора. В плана не е записано палестинските граждани да бъдат разселвани от Ивицата Газа.

Още: Иран се готви за нов военен конфликт с Израел

Предложението също така повдига възможността за „надежден път към самоопределение и държавност на Палестина“, ако условията бъдат изпълнени. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче настоява, че планът не означава палестинска държавност и че Израел ще „се съпротивлява със сила“ на тази идея. Припомняме, че няколко държави, включително Великобритания, Франция, Канада и Австралия, признаха Палестина за независима държава преди и по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

Още: Важна стъпка към мира: От "Хамас" съгласни да освободят всички израелски заложници

Иран няма намерение да преговаря за ядрената програма

Отделно, говорителят на иранското външно министерство заяви, че Иран не планира да възобнови ядрените преговори с европейските държави, които наложиха отново санкции на Техеран. "На този етап нямаме планове за преговори", каза Багаеи, цитиран от The Times of Israel. Той добави, че Иран проучва „последствията и значението“ от възобновяването на санкциите, инициирани от Франция, Великобритания и Германия: ЕС потвърди: Възстановява санкциите срещу Иран.

Преговорите за възстановяване или преразглеждане на споразумението за ядрената програма на Техеран бяха усложнени от 12-дневната война на Израел с Иран през юни 2025 г. и ударите на израелските сили и на американските бомбардировачи по ядрените съоръжения на Ислямската република: САЩ атакуваха Иран: 12 бункерни бомби удариха най-важния ирански ядрен комплекс Фордо.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Израел Доналд Тръмп Ивицата Газа Хамас Газа Иран иранска ядрена програма война Израел
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес