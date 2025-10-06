След санкциите: Иран няма да възобнови преговорите с Европа

Иран не планира да възобнови незабавно преговорите с европейските държави по ядрената си програма, след като те отново наложиха санкции, заяви говорител на иранското външно министерство, цитиран от АФП и БГНЕС.

Още: ЕС потвърди: Възстановява санкциите срещу Иран

„На този етап нямаме планове за преговори“, посочи говорителят Есмаил Бакаеи, добавяйки, че Иран проучва „последствията и значението“ от възобновяването на санкциите, инициирани от Франция, Великобритания и Германия.

Още: Ядрената програма стана на пух и прах: ООН удари Иран с нови санкции

Припомняме, че Иран и западните държави не постигнаха споразумение за нова ядрена сделка, след като в края на август Германия, Франция и Великобритания активираха механизма за повторно налагане на санкции на ООН срещу Ислямската република. От 28 септември т.г. те отново влязоха в сила, както в периода 2006-2010 г.

Още: Русия и Китай искат отлагане на санкциите срещу Иран в ООН

На 29 септември ЕС потвърди, че възстановява обширни санкции срещу Иран заради ядрената му програма, след като ООН през уикенда възстанови своите мерки.

Санкциите, въведени от 27-те държави членки, включват мерките на ООН, забраняващи всякакви действия, свързани с дейностите на Техеран в тази област.