Ето колко професии ще бъдат защитени през следващите две учебни години

Общо 30 професии ще бъдат защитени за учениците, приети в VIII клас през следващите две учебни години, реши Министерският съвет на 1 юли. Професиите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда ще са 46. Актуализацията на защитените и недостигащите професии е в съответствие с новия Списък на професии за професионално образование и обучение, който влиза в сила от 2026/2027 година. По този начин се дава възможност за осигуряване на кадри за области, приоритетни за развитието на икономиката на страната.

От правителството обаче не предоставят на този етап информация кои ше са всички защитени професии.

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Условията

Както и досега, обучението по защитени от държавата професии се осъществява в паралелки с не по-малко от 9 ученици, а при тези с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда - в класове с поне 12 ученици.

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Актуализираните Списъци със защитени професии и такива с недостиг се прилагат за две учебни години - съответно за учениците, приети в VIII клас през учебната 2026/2027, и за осмокласниците през учебната 2027/2028 година.

Преди обновяването им бяха приети изменения в Закона за професионалното образование и обучение. Според тях приемът в професионалното образование и обучение се осъществява по трета степен на професионална квалификация. Изключения са случаите, когато най-висока е втора степен на квалификация - такива са професиите „Пчеларство“ и „Каменоделство“.

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