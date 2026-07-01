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Ясно е колко са местата за студенти държавна поръчка през 2026/2027 г.

01 юли 2026, 17:32 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ясно е колко са местата за студенти държавна поръчка през 2026/2027 г.

Държавата ще осигурява средства за обучението на 42 665 новоприети студенти през следващата академична година в 38 държавни висши училища, включително военните. Това реши правителството на Румен Радев днес, 1 юли, като утвърди броя на приеманите студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации през учебната 2026/2027 г. План-приемът на студенти по държавна поръчка се изготвя съвместно с висшите училища и е един от основните инструменти за ориентиране на младите хора към направления, които са най-необходими за пазара на труда.

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Увеличение на местата в определени направления

Затова и се предвижда увеличение на местата в сравнение с учебната 2025/2026 година в професионални направления като Здравни грижи (165 места повече за студенти по специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“), Електротехника, електроника и автоматика, Комуникационна и компютърна техника, Енергетика, Транспорт, корабоплаване и авиация, Архитектура, строителство и геодезия, и други.

Снимка: БГНЕС

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През 2026/2027 година следва да бъдат приети 1544 докторанти в държавните висшите училища и 328 в научните организации, от които 200 в БАН и 65 в Селскостопанска академия, предвижда планът на правителството "Радев".

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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