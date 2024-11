Евакуация в Индонезия след изригването на вулкан (ВИДЕА)

Индонезийското правителство евакуира най-малко 16 000 жители от селата около вулкана Левотоби Лаки-Лаки, който изригна и причини смъртта най-малко на 9 души, като разруши и хиляди къщи, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

SERIES OF EXPLOSIVE ERUPTIONS FROM LEWOTOBI LEAVE AT LEAST 9 DEAD IN INDONESIA 🇮🇩 A powerful eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki on Flores Island, Indonesia, erupted late Sunday, leading to multiple fatalities and extensive evacuations. The volcano hurled lava and rock,… pic.twitter.com/wwXJF1MEwF

Вулканът, разположен на остров Флорес в провинция Източни Малки Зондски острови, изригна в неделя вечерта. Снощи имаше още едно по-слабо вулканично изригване, като районът остава в най-висока степен на вулканична опасност в Индонезия.

ОЩЕ: Изригване на вулкан в Индонезия отне живота на шестима

Евакуацията е затруднена от натрупалата се по някои пътища гъста вулканична пепел, каза представител на местните власти. Според властите до тази сутрин около 2472 от 16 086 жители от осем села са евакуирани. Те са отведени в три училища и временни подслони в други близки села на около 20 км от кратера на изригналия вулкан.

❗️🌋🇮🇩 - Eight people died following the eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki, in Wulanggitang district, Indonesia. The number of victims may increase as new identifications are made.



The eruption, which occurred on Sunday night, lasted 24 minutes and was followed by another… pic.twitter.com/bDe86e23sV