Гаф на работник превърна "плачещо конче" в тотален хит в Китай (ВИДЕО)

В Yiwu International Trade City, най-големият пазар на едро в Китай, клиентите се тълпят в малък магазин в търсене на неочакван бестселър преди Лунната Нова година. Те търсят червено плюшено конче с извита надолу уста, златно звънче около врата и очи, които изглеждат срамежливи пред погледа на наблюдателя. Играчката стана хит в китайските социални медии преди празника на Пролетния фестивал, който тази година бележи Годината на коня в китайския зодиак, съобщава BBC.

Наречена "плачещ кон" от онлайн потребителите, играчката е проектирана като декорация за Лунната Нова година с щастливо лице, но производствена грешка превърна усмивката ѝ в намръщена физиономия. "Работникът случайно е зашил устата наопаки", каза Жанг Хуокинг, собственик на магазина Happy Sister в Yiwu.

Тъжно като хората на работа

Жанг казва, че е предложила възстановяване на парите, след като е открила грешката, но клиентът никога не е върнал играчката. Не след дълго тя е открила снимки на играчката, които циркулират в интернет. "Хората се шегуваха, че плачещият кон е как изглеждаш на работа, а усмихнатият е как изглеждаш след работа", каза Жанг. Тъй като търсенето се е увеличило, Жанг е решила да продължи да произвежда версията с тъжното лице.

A plush horse toy from Yiwu, China's famed “world's supermarket", went viral after a manufacturing mix-up created the sad "crying horse", prompting the shop to expand from two to more than 10 production lines in just 48 hours, with output surging to up to 15,000 pieces daily… pic.twitter.com/F1bDhcJsC5 — Invest in China (@investing_china) January 14, 2026

Някои млади офис работници в Китай казват, че мрачното изражение на коня отразява дългите им работни часове и стреса на работното място. Той също така се вписва в по-широката тенденция за така наречените "грозно-сладки" играчки, популяризирани през последните години от герои като зъбатото чудовище Labubu на Pop Mart (9992.HK).

"В наши дни почти всеки, който влиза през вратата, пита за плачещото конче", казва Лу Женксиан, продавач от Иу, който продава празнични играчки от повече от 25 години. "Ще продължим да го продаваме", казва Джан. "Това плачещо конче наистина отговаря на реалността на съвременните работещи хора."

