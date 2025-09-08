"Хамас" поздрави нападателите в Йерусалим

След стрелбата в Йерусалим тази сутрин, при която загинаха най-малко шестима души, „Хамас“ излезе с изявление за атаката. В нападението са участвали двама въоръжени мъже, които според израелската полиция са били „неутрализирани“. Никоя група не е поела отговорност за атаката, но „Хамас“ издаде изявление, в което „поздравява“ действията на нападателите, наричайки ги „естествен отговор“ на военните действия на Израел в Газа.

Още: Терористична атака в Йерусалим: Има убити и десетки ранени (ВИДЕО)

Междувременно премиерът Бенямин Нетаняху пристигна на мястото на атаката. Той заяви, че „войната срещу тероризма“ продължава в Газа, Западния бряг и Йерусалим. „Водим война срещу тероризма. Войната продължава в ивицата Газа и, за съжаление, също и в Йерусалим. В Юдея и Самария на Западния бряг сме предотвратили стотици атентати тази година, но за съжаление, не и днес“, каза той.

Израелският президент Исак Херцог заяви в своя публикация в платформата Х, че при атаката „хладнокръвно“ са били убити и ранени „невинни граждани, деца и възрастни“. Той добавя, че атаката „ни напомня отново и отново, че се борим с абсолютното зло“ и че „светът трябва да разбере с какво се сблъскваме“. „Народът на Израел е силен. Народът на Израел живее“, пише той.

Още: Хиляди поискаха край на войната в Израел (ВИДЕО)

Припомняме, че на 7 октомври 2023 г. „Хамас“ започна атака срещу южната част на Израел, при която загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници.