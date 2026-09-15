Иран и САЩ дадоха различни версии за взривения танкер "Ел Гая" в Ормузкия проток

САЩ и Иран дадоха различни версии за големия петролен танкер "Ел Гая", който експлодира и се запали в Ормузкия проток, след като се удари в мина, съобщи военноморското командване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Според американските въоръжени сили корабът е бил поразен от ирански дрон. Още: Удар с дрон или мина: Петролен танкер се взриви в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Танкерът, плаващ под панамски флаг, е използвал южния маршрут през протока, който според КГИР е миниран. В изявление, публикувано от официалния информационен канал на корпуса "Сепах нюз", се казва, че опитите за овладяване на пожара са били неуспешни и целият кораб е бил обхванат от пламъци.

КГИР посочи, че предварително е предупреждавал за опасностите при използването на "забранения" маршрут и заяви, че Ормузкият проток остава затворен и под контрола на иранските военноморски сили.

Коя версия е правилна?

Централното командване на САЩ (CENTCOM) отхвърли версията за мина. "Петролният танкер "Ел Гая", плаващ под панамски флаг, беше ударен от иранска ракета миналия месец и стана неуправляем. Този уикенд Иран отново го удари с дрон, докато корабът се намираше във водите край бреговете на Оман", заяви командването в Х.

"Неверните твърдения на КГИР са поредният пример за лъжите и опитите им за сплашване, докато се опитват да възпрепятстват движението на търговските кораби в протока", допълни CENTCOM.

Техеран обяви, че единствено северния маршрут покрай иранското крайбрежие е безопасен за преминаване, а иранските власти събират такси от минаващите през него кораби. Отделно органът на страната за морския трафик в протока предупреди застрахователни компании и класификационни организации да не обслужват кораби които фигурират в списъка му с "нарушители".

След американско-израелските удари по Иран на 28 февруари Техеран ограничи преминаването през стратегическия воден път, а САЩ наложиха морска блокада на корабите, пътуващи към или от ирански пристанища.

Преди войната през Ормузкия проток преминаваше около една пета от световните доставки на петрол, както и втечнен природен газ и торове от държавите от Персийския залив. Планираната среща на външните министри на страните от Залива и Иран за обсъждане на ситуацията беше отложена в последния момент.

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