Идва ли нова пандемия: Индия съобщава за ново огнище на вирус от прилепи

Индийските здравни власти съобщават за ново огнище на вирус, като се смята, че прилепите са носителите му. Потвърдени са пет случая на инфекция с вируса "Нипа". Това е силно смъртоносен патоген, за който в момента няма ваксина или ефективно лечение. Сред заразените са лекар, медицинска сестра и друг здравен работник. Още: Учени тестват първата в света ваксина срещу вируса нипа

Как се разпространява вирусът?

Снимка: iStock

Още: Един от най-смъртоносните: какво се знае за вируса Нипа

Вирусът може да се разпространява от животни на хора и между хора. В Индия прилепите се считат за основен източник на инфекция. Заболяването може да бъде асимптоматично или да доведе до тежки респираторни усложнения и възпаление на мозъка.

🦠 A deadly virus outbreak has been reported in India — with... bats believed to be the carriers



Five cases of Nipah virus infection have been confirmed. It is a highly lethal pathogen for which no vaccine or effective treatment currently exists. Among those infected are a… pic.twitter.com/teYDemZaci — NEXTA (@nexta_tv) January 25, 2026

В резултат на вируса "Нипа" медицинската сестра е в кома и се смята, че е била заразена, докато е лекувала пациент с тежки респираторни симптоми. Здравните власти в Индия са проследили около 180 контакта, като 20 души са поставени под карантина.

В Индия се надяват, че 2026 г. няма да се окаже поредната 2019 година.

Учени тестват първата в света ваксина срещу вируса нипа

Снимка: Pixabay

Учени от Оксфорд преценяват дали технологията, която стои зад ваксината им за COVID-19, може да се използва за защита на хората от смъртоносния вирус нипа, предадоха ДПА и Ройтерс. Ако клиничните изпитания са успешни, това ще бъде първата ваксина срещу това заболяване.

През изминалата седмица в Оксфордския университет започна тестова ваксинация на хора за първото изпитание на новия препарат. Създателката на ваксината проф. Сара Гилбърт заяви, че работата по препарата за нипа е започнала през 2017 г. и е била спряна по време на кризата с новия коронавирус.

Вирусът е идентифициран за първи път преди 25 години, но засега няма лечение или ваксини, които да помогнат при възникване на огнища, отбелязва ДПА. Новата ваксина - ChAdOx1 NipahB, може да бъде първата, ако постигне очакваните резултати по отношение на безопасността и ефикасността, предаде БТА.

Още: Нов вирус заплашва човечеството?