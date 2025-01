Индия отвори стратегически тунел към граничните зони на Китай (ВИДЕО)

Индийският премиер Нарендра Моди откри стратегически хималайски пътен тунел в понеделник, осигурявайки достъп при всякакви метеорологични условия на север към оспорвани гранични зони с висока надморска височина със съперниците си Китай и Пакистан. Тунелът Z-Morh или Sonmarg, простиращ се на 6,4 км под коварен планински проход, е част от по-широка инфраструктурна кампания в граничните зони. Новината за събитието съобщава CNA.

Той помага да се свърже управляваният от Индия Кашмир с Ладак, действайки като стъпало в отварянето на магистралата Сринагар-Ле през цялата година, за да се позволи бързо разполагане на военни доставки.

„С отварянето на тунела тук свързаността ще се подобри значително“, каза Моди, увит в яке от смразяващия студ, след като преряза лентата на проекта на стойност 313 милиона щатски долара, чието изграждане отне десетилетие. ОЩЕ: Автобус падна в дефиле в Индия: 36 души загинаха (ВИДЕО)

Индия и Китай, двете най-населени нации в света, са силни съперници, които се състезават за стратегическо влияние в Южна Азия, а тяхната обща граница от 3500 км е вечен източник на напрежение.

Техните войски се сблъскаха през 2020 г., убивайки най-малко 20 индийски и четирима китайски войници, а силите от двете страни днес се изправят през оспорвани гранични зони на голяма надморска височина. Пекин и Ню Делхи се договориха през октомври за патрули в спорни зони, малко преди рядка официална среща – първата от пет години – между китайския президент Си Дзинпин и Моди.

