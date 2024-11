Индия успешно тества първата си хиперзвукова ракета (ВИДЕО)

Индия успешно тества първата си хиперзвукова ракета. С видео в "X" Министърът на отбраната Раджнат Сингх потвърди теста.

India successfully tests its first hypersonic missile



Defense Minister Rajnath Singh confirmed the test.



According to the Hindustan Times, the missile, which has a range of 1,500 kilometers, can be deployed across various branches of the armed forces. pic.twitter.com/SbJNZf0k67