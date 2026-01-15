Иран - брутални репресии, жертви и несигурност (ВИДЕО)

Още от края на миналата година в редица ирански градове пламнаха протести породени от рекордното сриване на иранската валута спрямо щатския долар и остра критика към религиозните норми, външната политика на страната и подкрепата на въоръжени групировки. Хиляди протестиращи блокираха улиците в столицата Техеран и други важни градове, където ситуацията бързо ескалира и доведе до множество жертви и от двете страни на напрежението.

Източник: Getty images

В страницата си Truth Social президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците, протестиращи срещу режима на аятоласите, да разширят протестите си и да завземат правителствени сгради, и обеща на демонстрантите помощ от Вашингтон. Според някои източници броят на жертвите надвиша 2000, а други твърдят, че бройката се движи между 5-10 000.

Все още няма потвърдена информация за точния брой на загиналите, но експерти твърдят, че такъв брой жертви от бруталните репресии на правителството срещу протестиращите не е регистриран от началото на века.

Доналд Тръмп заяви, че разполага с информация, че убийствата на протестиращи са преустановени и засега ситуацията изглежда спокойна. Според иранския външен министър Абас Аракчи, броят на жертвите е много по-малък от заявеното, насилието на протестите е подклаждано не от властите, а от демонстрантите.

Източник: Getty images

От Техеран заявиха, че не планират екзекуции на арестувани демонстранти, след като светът със затаен дъх следеше съдбата на 26-годишния Ерфан Солтани, чиято екзекуция беше насрочена за вчера. Иранската революционна гвардия посочи, че е в пълна готовност за сражения, ако се наложи, а командирът на Гвардията отправи предупреждение към Съединените щати и Израел, че всеки удар ще бъде последван от категоричен отговор.

Според оценките на международни експерти по глобална сигурност, нов конфликт в региона на Близкия изток би изострил значително напрежението за дълги периоди от време.

Ситуацията в Иран в момента изглежда далеч от решена, предвид факта, че режимът на аятоласите не дава индикации, че ще отстъпи властта.