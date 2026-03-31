Иран атакува съседни държави: Какво следва след новите удари в региона? (ВИДЕО)

31 март 2026, 1:03 часа 503 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран атакува съседни държави: Какво следва след новите удари в региона? (ВИДЕО)

Иран организира нова серия от нападения срещу съседни страни тази вечер. Ирански удар с дрон порази административна сграда на Thuraya Telecom в Шарях в ОАЕ. Властите в Емирствата потвърдиха за атаката. От Шарях уточниха, че за момента няма данни за жертви, а ситуацията е под контрол и призовават за спокойствие. Дубай също е в състояние на тревога.

Съобщава се за мащабни щети и по базата на американската армия Camp Buehring в Кувейт след ирански удари. Хангар за самолети, казарми, гимнастически салон, складове, електроцентрала и други съоръжения в базата са повредени при атаката.

В социалните мрежи пък се разпространяват кадри на иранска ракета, която според очевидци успява да избегне израелската противовъздушна отбрана над Тел Авив.

При инцидент, отново заснет от местни жители, израелска ракета-прехващач „Тамир“ от системата „Железен купол“ се поврежда и пада точно пред цивилен автомобил. Случката се разиграва по време на въздушна отбрана срещу приближаваща атака.

Колко ракети е изстрелял Иран досега?

До момента Иран е изстрелял близо 1200 балистични ракети и 4000 дрона срещу цели в Персийския залив от 28 февруари насам. Според Bloomberg, това е принудило държавите от Залива и САЩ да използват най-малко 2400 прехващащи ракети „Патриот“, което е близо до техните предвоени запаси. САЩ също бързо харчат високотехнологични боеприпаси като „Томахок“ и JASSM – оръжия, критични за отблъскването на Китай. Производството не може бързо да замести това, което се използва. Съюзниците стават все по-неспокойни, тъй като американското оръжие се пренасочва към Близкия изток, което потенциално засяга подкрепата за Украйна и отслабва по-широката военна готовност.

САЩ продължава да трупа войски в Близкия изток

„Някои от предишните лидери вече не са живи, защото са лъгали Съединените щати и са ни водили за носа в преговорите, и това беше неприемливо за Тръмп, поради което много от предишните лидери бяха убити“. Това обяви пред журналисти говорителят на Белия дом Каролайн Левит.

Същевременно стана ясно, че хиляди американски войници, включително елитни парашутисти от 82-ва въздушно-десантна дивизия, продължават да пристигат в Близкия изток, докато Тръмп обмисля как да продължи войната с Иран. Те се присъединяват към около 2500 морски пехотинци, изпратени през уикенда, като разширяват американското военно присъствие в региона, предава Reuters..

Израел променя стратегията

Израел заявява, че е почти завършил ударите по ключовите военни и оръжейни обекти на Иран. Бенямин Нетаняху вече е наредил на армията да насочи вниманието си към нанасянето на щети на иранската икономика, предава The Times of Israel. Израел ще насочи удари сега към икономически обекти – като газовата инфраструктура и стоманодобивни заводи – с цел да увеличи натиска върху режима.

Иран с обръщение към Саудитска Арабия

Министърът на външните работи на Иран Аббас Араги обяви, че страната му уважава Саудитска Арабия. „Смятаме Кралството за братска нация. Нашите операции са насочени към враждебни агресори, които нямат уважение към арабите или иранците, нито могат да осигурят каквато и да е сигурност. Просто погледнете какво направихме с тяхната въздушна команда. Крайно време е да изхвърлим силите на САЩ“, призова той в социалните мрежи.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Още от Азия
