Войната в Украйна:

Говорим да я приключим, не мога да ви кажа кога. Спечелихме тази война. Преговаряме с бомби

25 март 2026, 6:40 часа 438 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп и на избрания от него министър на войната на САЩ Пийт Хегсет - ОЩЕ: Тръмп: Извършихме смяна на режима, иранците никога няма да имат ядрено оръжие (ВИДЕО)

Двамата наговориха поредната порция познати клишета - много "благозвучно" прозвучаха думите на Тръмп, че се водят разговори войната да приключи, но не знае със сигурност дали ще приключи, обаче войната била спечелена и само "фалшивите медии" като The New York Times искали да продължи:

 

От друга страна, Хегсет обясни с патос как САЩ били "близко" до това да унищожат врага толкова "свирепо", колкото никога не било ставало в историята на човечеството. И уверения как Иран не бил нов Ирак или Афганистан за САЩ, сега американците ясно правели така, че Иран да няма никога ядрено оръжие:

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп цитати Пийт Хегсет война Иран идиотщини
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес