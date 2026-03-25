Говорим да я приключим, не мога да ви кажа кога. Спечелихме тази война. Преговаряме с бомби

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп и на избрания от него министър на войната на САЩ Пийт Хегсет - ОЩЕ: Тръмп: Извършихме смяна на режима, иранците никога няма да имат ядрено оръжие (ВИДЕО)

Двамата наговориха поредната порция познати клишета - много "благозвучно" прозвучаха думите на Тръмп, че се водят разговори войната да приключи, но не знае със сигурност дали ще приключи, обаче войната била спечелена и само "фалшивите медии" като The New York Times искали да продължи:

Trump on Iran:



I think we are going to end it; I can’t tell you for sure.



От друга страна, Хегсет обясни с патос как САЩ били "близко" до това да унищожат врага толкова "свирепо", колкото никога не било ставало в историята на човечеството. И уверения как Иран не бил нов Ирак или Афганистан за САЩ, сега американците ясно правели така, че Иран да няма никога ядрено оръжие:

Hegseth on Iran:



Hegseth on Iran:



