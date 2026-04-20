Иран не иска да води преговори за мир със САЩ

20 април 2026, 5:58 часа 318 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иранската държавна телевизия и иранската официална информационна агенция IRNA категорично съобщиха, че Техеран няма намерение да подновява мирните преговори със САЩ. Вчера, 19 април, американският президент Доналд Тръмп обяви, че американска делегация отива пак в Исламабад за втори кръг преговори, който трябва да се проведе тази нощ, по думите му. Тръмп обаче отрече, че част от делегацията на САЩ ще е американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който е сочен от редица информационни източници за най-приемлив от гледна точка на Иран за водене на разговори.

Тази новина, съобщена на 20 април 2026 г., бележи сериозен дипломатически разрив в усилията за прекратяване на войната между САЩ и Иран, започнала на 28 февруари с бомбардировка, при която беше убит върховният ирански лидер аятолах Али Хаменей. А в ОАЕ се чуват все по-силни гласове с искане американските военни бази в емирствата да бъдат затворени:

Напрежението между Иран и САЩ ескалира рязко, след като американски разрушител стреля по ирански кораб, опитващ се да премине през американската морска блокада, която е наложена на Ормузкия проток и на Оманския залив. Със сигурност този епизод във войната няма да допринесе за развитие на преговорите за мир.

Ивайло Ачев
мирни преговори война Иран мир Иран
