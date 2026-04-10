"Иран няма карти": Прочут професор каза на Тръмп, че може само да се предаде. Накрая Израел може да нанесе ядрен удар (ВИДЕО)

10 април 2026, 21:45 часа 344 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Иранците изглежда не осъзнават, че нямат карти освен краткосрочно изнудване на света, използвайки международни води. Единствената причина да са живи днес е да преговарят". Това написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Думите на Тръмп задочно бяха осмяни от историка проф. Джон Миършаймър, преподавател в Чикагския университет – той е категоричен, че Иран държат "почти всички карти. Те са имат много мощна позиция", напомняйки, че една трета от торовете, използвани на планетата, минава през Ормузкия проток. Миършаймър заяви, че с Ормузкия проток Иран има "огромен" коз – затваряйки пролива, Техеран може да изнудва световната икономика и да унищожава държавите от Персийския залив като функциониращи модерни общества, защото има "Бог знае" колко дронове и ракети. Заради липсата на торове "хора ще умират от глад". "Тръмп не може да се изкачи по стълбата на ескалацията. Иран може да го победи на всяко стъпало", заяви професорът:

И още: "Няма атрактивна опция за изход за Тръмп, освен да се признае за победен. Това е единственият начин за Тръмп да излезе от това. Иранците няма да му дадат атрактивен изход", подчерта проф. Миършаймър, който добави, че американците са екзестенциална заплаха за иранците от тяхна гледна точка:

Ядрена война?

Проф. Миършаймър смята и, че Иран може да нанесе изключителни щети на Израел и това означава сериозна възможност Тел Авив да отговори с ядрено оръжие. Историкът е много разтревожен и напомни, че за Израел Иран е екзестенциална заплаха за съществуването му.

"Мисля, че ако израелците заподозрат, че иранците гонят създаване на ядрени оръжия, израелците ще използват ядрено оръжие, за да попречат", каза професорът и обясни, че е ясно, че по конвенционален военен път Израел не може да попречи на Иран да има ядерено оръжие и остава само ядрената опция.

"САЩ няма да спрат това", смята професорът.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Израел Ядрено оръжие Иран ядрена война война Иран проф. Джон Миършаймър
