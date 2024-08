Иран показа новия си дрон Mohajer-10 на изложение в Русия (СНИМКИ)

Иран представи един от най-новите си дронове по време на изложение за отбранителни продукти в Русия, съобщи официалната информационна агенция на Техеран на 12 август.

Безпилотният самолет Mohajer-10 се появи на Международния военно-технически форум "Армия 2024", който се провежда тази седмица край Москва. Също като Mohajer-6, има вероятност и тази безпилотна машина да се появи в небето на Украйна в близко бъдеще.

Още: Макрон, Шолц и Стармър предупредиха Иран какво го чака, ако атакува Израел

За разлика от произведените в Иран дронове "камикадзе" тип "Шахед", които Русия изстрелва срещу Украйна почти всеки ден, Mohajer-10 е проектиран да се връща в базата цял след изстрелването. Макар че е оборудван с ракети, с които да атакува вражески цели, той може да се използва и за разузнаване, откриване на цели и събиране на разузнавателна информация, точно както Mohajer-6.

#Iran’s Defense Ministry put on display an unmanned combat aerial vehicle (UCAV) as well as sophisticated radar systems designed and manufactured by the country’s military experts at a defense exhibit in #Russia.



The Mohajer-10 (Immigrant-10) drone, with an operational range of… pic.twitter.com/gJOXKqHp9f