"Гюров да дойде в парламента и да каже какво иска": Борисов привика министър в централата на ГЕРБ (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че България трябва да бъде максимално консолидирана в условията на нарастващи международни конфликти, като посочи войната в Украйна и ескалацията в Близкия изток като сериозни рискове за страната. Той направи изявлението си във видео, излъчено във Facebook, след среща със служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в централата на партията.

Разговорът между двамата се проведе в навечерието на Съвета по сигурността, свикан заради ситуацията в Близкия изток. Част от срещата беше предавана на живо в социалните мрежи.

Борисов съобщи, че на заседанието ще изпрати представители на ГЕРБ, като подчерта, че изпълнителната власт трябва да поеме политическа отговорност за решенията. "Правителството да не се крие само зад министъра на отбраната, а да понесе цялата си отговорност", заяви той. Още: Кабинетът "Гюров" ги отряза: Войната в Иран няма нужда от "експертите" Пеевски, Борисов и Костадинов

Украйна е по-сериозна заплаха

По думите му развитието на събитията в Близкия изток буди сериозна тревога, включително заради възможните икономически последствия. "Надявам се този съвет да не се превръща в партийна реклама и битка за гласове, защото ситуацията е много сериозна относно веригата на доставки, цените на горивата", каза Борисов. Според него още по-сериозна заплаха за България остава войната в Украйна.

"По време на война нацията би трябвало да е най-консолидирана, а имаме две войни. Повтарям, войната в Украйна е още по-опасна за България, а сега това в Близкия изток може да повлече куп икономически последствия. Министрите да се съсредоточат как да си гарантират извън отбраната верига на доставки, горива, резерви", заяви лидерът на ГЕРБ.

По време на срещата министърът на отбраната Атанас Запрянов поиска парламентарна подкрепа и за т.нар. удължителен бюджет, който по-късно през деня трябва да бъде разгледан на първо четене в парламентарна комисия. Той аргументира необходимостта от приемането му с нуждата България да може да се възползва от европейското финансиране по механизма "SAFE". Още: Борисов предупреди за риск от глобална нестабилност заради Иран

Запрянов припомни, че страната може да загуби около 3,26 млрд. евро по механизма "Мерки за сигурността на Европа (SAFE)", предназначени за девет проекта за модернизация на българската армия.

Сред проектите са придобиването на дронове, нови гаубици, 3D радари, наземни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракетни системи за залпов огън, системи за откриване и противодействие на дронове, както и други способности за модернизация на въоръжените сили. Част от финансирането е свързано и с осигуряване на средства за втората ескадрила изтребители F-16 и бойните машини на пехотата "Страйкър".

За да започне финансирането и страната да получи авансово плащане от 15%, до края на март правителството трябва да одобри две заемни споразумения с Европейската комисия. Служебният кабинет обаче няма правомощия да сключва подобни международни договори.

Затова в преходните и заключителните разпоредби на удължителния бюджет е предвидена възможност Министерският съвет да проведе преговори и да подпише споразумение за заем с Европейската комисия в размер на 3 261,7 млн. евро по инструмента SAFE, като впоследствие документът трябва да бъде ратифициран от парламента. Още: Каква е общата игра на Борисов, Радев и Пеевски: Говори Евгений Кънев (ВИДЕО)

Гюров да каже какво иска

Борисов заяви, че ГЕРБ е готова да подкрепи подобни решения, но отбеляза, че премиерът Андрей Гюров трябва да проведе разговори с парламентарните групи и да каже какво иска. "Докато Гюров е лоялен към евроатлантическите ни партньори, докато правителството ни изпълнява това, което сме обещали и на президента Тръмп, ние ще подкрепяме подобни усилия", коментира той.