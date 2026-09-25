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Мюсюлманското НАТО се готви да се разправи с хутите?

25 септември 2026, 10:14 часа 957 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мюсюлманското НАТО се готви да се разправи с хутите?

Саудитска Арабия, Турция и Пакистан са свиквали спешна среща на началниците на щабовете на армиите си в рамките на Съвместния пакт за отбрана в Мека, съобщава турският информационен проект Clash Report. Това стана, след като йеменските бунтовници хути засилват атаките си срещу обекти на саудитска територия - а е добре известно, че хутите са прокси сила на Иран. Иран е центърът на шиитския ислям, докато Саудитска Арабия е центърът на сунитския ислям.

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За пръв път откакто пактът беше сключен (съвсем скоро всъщност), той по същество е активиран. Договорът е подобен на този на Договора за НАТО - ако някой атакува страна от Пакта от Мека, всички подписали го считат, че атакува и тях. Все още не е обявена конкретна военна подкрепа, всяко разполагане на войници и/или оръжия и други военни системи изисква официално искане от Саудитска Арабия.

На 24 септември саудитските противовъздушни системи прехванаха 6 балистични ракети, насочени към Таиф и пристанището Янбу. От страна на хутите има твърдения, че са ударили обекти в Рияд и на "Сауди Арамко". Франция също предложи военна помощ, радари и противовъздушна отбрана за Янбу - това беше потвърдено от френския президент Еманюел Макрон, с акцент френската военна помощ да защити Янбу - ОЩЕ: "Нова руска мобилизация на 300 000 души е реалистичен сценарий": Предупреждение от Макрон

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Саудитска Арабия хути Споразумение от Мека Пакта от Мека Мюсюлманско НАТО
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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