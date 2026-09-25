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На грандиозна вечеря в Белия дом: Със сладки думи Си Дзинпин прокара своя дневен ред (ВИДЕО)

25 септември 2026, 11:00 часа 583 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
На грандиозна вечеря в Белия дом: Със сладки думи Си Дзинпин прокара своя дневен ред (ВИДЕО)

Тридневната визита на китайския авторитарен президент Си Дзинпин в САЩ безспорно е във фокуса на световните медии и информационния поток. Сегашната американска администрация - тази на Доналд Тръмп - вече определи Китай като стратегическа заплаха номер едно за Съединените щати в дългосрочен аспект - ОЩЕ: САЩ предупредиха: Европейската цивилизация може да бъде заличена

Дотук коментарите са, че САЩ и Китай замразяват тенденциите, които ги водят към пряк сблъсък, дори война, но не ги премахват. Особено интересно е как се държи Си спрямо Тръмп - специално на пищната вечеря-прием, която американският президент устрои на китайския си колега:

"Президентът Тръмп обеща да направи Америка отново велика и да поведе американския народ към постигането на значителни крачки. Китай е ангажиран с постигането на голямо национално възраждане, а китайската модернизация непрекъснато открива нови хоризонти. Тези две цели са амбициозни и със сигурност могат да се подсилват взаимно. Китай и Съединените щати трябва да действат като отговорни големи държави, да отговарят на очакванията на нашите народи, да са в крак с тенденциите на нашето време и да проучат нов подход, за да могат големите държави да се разбират помежду си.

Преди повече от 80 години китайският и американският народ стояха рамо до рамо в борбата срещу японските милитаристични агресори. По време на Войната за съпротива срещу японската агресия (т.е. Втората световна война) китайски войници и цивилни спасиха стотици американски пилоти с цената на стотици хиляди китайски животи. Такова приятелство, изковано в кръв и огън, със сигурност ще продължи да живее през поколенията".

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В тези думи правят впечатление думите за националното възраждане на Китай - препратка на дипломатически език към Тайван, както и думите срещу Япония, съюзник на САЩ от Втората световна война насам и основна фигура именно що се отнася до Тайван и влиянието в Тихоокеанския регион.

Още от Си: "С прездеинта Тръмп проведохме искрен и задълбочен обмен и постигнахме общо разбирателство по много въпроси. Това добави ново съдържание към конструктивните отношения между Китай и САЩ".

САЩ с Тръмп и САЩ с Обама

Колкото до Тръмп, той каза следното: "Президентът Си и аз разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи са трайни и никога не сме се разбирали по-добре": 

Барак Обама, един от предшествениците на Тръмп, обърна внимание на следното в поведението му при срещи със силни авторитарни лидери като Си: "Когато бях президент, ние оказвахме натиск други държави да не правят определени неща. Ако се срещах с китайци или руснаци или с когото и да било, щях казвам "не можете да затваряте журналисти, не можете да избирате държавен орган, който прокламира вашата пропаганда нонстоп" - Още: Докато Си е при Тръмп: WSJ пусна данни за китайска военна подкрепа към Иран

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Доналд Тръмп Си Дзинпин среща Тръмп Си
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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