На грандиозна вечеря в Белия дом: Със сладки думи Си Дзинпин прокара своя дневен ред (ВИДЕО)

Тридневната визита на китайския авторитарен президент Си Дзинпин в САЩ безспорно е във фокуса на световните медии и информационния поток. Сегашната американска администрация - тази на Доналд Тръмп - вече определи Китай като стратегическа заплаха номер едно за Съединените щати в дългосрочен аспект - ОЩЕ: САЩ предупредиха: Европейската цивилизация може да бъде заличена

Дотук коментарите са, че САЩ и Китай замразяват тенденциите, които ги водят към пряк сблъсък, дори война, но не ги премахват. Особено интересно е как се държи Си спрямо Тръмп - специално на пищната вечеря-прием, която американският президент устрои на китайския си колега:

Trump welcomes Xi for the state dinner. pic.twitter.com/FQpknoyoQ6 — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

"Президентът Тръмп обеща да направи Америка отново велика и да поведе американския народ към постигането на значителни крачки. Китай е ангажиран с постигането на голямо национално възраждане, а китайската модернизация непрекъснато открива нови хоризонти. Тези две цели са амбициозни и със сигурност могат да се подсилват взаимно. Китай и Съединените щати трябва да действат като отговорни големи държави, да отговарят на очакванията на нашите народи, да са в крак с тенденциите на нашето време и да проучат нов подход, за да могат големите държави да се разбират помежду си.

Преди повече от 80 години китайският и американският народ стояха рамо до рамо в борбата срещу японските милитаристични агресори. По време на Войната за съпротива срещу японската агресия (т.е. Втората световна война) китайски войници и цивилни спасиха стотици американски пилоти с цената на стотици хиляди китайски животи. Такова приятелство, изковано в кръв и огън, със сигурност ще продължи да живее през поколенията".

Xi Jinping:



President Trump has pledged to make America great again and lead the American people in making significant strides. China is committed to achieving great national rejuvenation, and Chinese modernization has kept breaking new ground.



These two goals are both… pic.twitter.com/i0Nlak2JiU — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

Xi Jinping:



Over 80 years ago, the Chinese and American people stood shoulder to shoulder in a fight against Japanese militarist aggressors.



During the War of Resistance Against Japanese Aggression, Chinese soldiers and civilians rescued hundreds of American pilots at the cost… pic.twitter.com/vXOu6huRPt — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

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В тези думи правят впечатление думите за националното възраждане на Китай - препратка на дипломатически език към Тайван, както и думите срещу Япония, съюзник на САЩ от Втората световна война насам и основна фигура именно що се отнася до Тайван и влиянието в Тихоокеанския регион.

Още от Си: "С прездеинта Тръмп проведохме искрен и задълбочен обмен и постигнахме общо разбирателство по много въпроси. Това добави ново съдържание към конструктивните отношения между Китай и САЩ".

Xi Jinping:



Today, Trump and I had sincere and in-depth exchanges and reached common understanding on many issues.



This has added new substance to the constructive China-U.S. relationship of strategic stability and provided new strategic guidance for China-U.S. relations. pic.twitter.com/Kr3Rx8tX6g — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

САЩ с Тръмп и САЩ с Обама

Колкото до Тръмп, той каза следното: "Президентът Си и аз разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи са трайни и никога не сме се разбирали по-добре":

Trump:



Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we’ve never gotten along better. pic.twitter.com/VdOrTl3ToY — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Барак Обама, един от предшествениците на Тръмп, обърна внимание на следното в поведението му при срещи със силни авторитарни лидери като Си: "Когато бях президент, ние оказвахме натиск други държави да не правят определени неща. Ако се срещах с китайци или руснаци или с когото и да било, щях казвам "не можете да затваряте журналисти, не можете да избирате държавен орган, който прокламира вашата пропаганда нонстоп" - Още: Докато Си е при Тръмп: WSJ пусна данни за китайска военна подкрепа към Иран

Obama:



When I was president, we used to push other countries not to do this. Part of — if I went on a — if I was meeting with the Chinese or the Russians or anybody, I would be championing: you can't imprison journalists.



You can't exclude them. You can't choose a state organ… pic.twitter.com/sbhjY7AEtY — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026