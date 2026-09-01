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Символ на спасението: Къщата-чудо в Непал, която устоя на смазващото наводнение (ВИДЕО)

01 септември 2026, 9:17 часа 1255 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър: NEXTA/X
Символ на спасението: Къщата-чудо в Непал, която устоя на смазващото наводнение (ВИДЕО)

Къща в тюркоазен цвят в Непал се превърна във впечатляващ символ на спасението, след като бурни наводнения, кал и отломки преминаха през река Тришули, унищожавайки всичко по пътя си – с изключение на това единствено жилище. Видео, което се разпространи широко в интернет, показва как обитателите ѝ наблюдават как наводнението опустошава квартала им от горните етажи на къщата, която сега е възхвалявана за своя конструктивен дизайн и изработка.

Миналата сряда част от хималайски ледник се откъсна и се срути в долина близо до границата между Непал и Китай, предизвиквайки катастрофални внезапни наводнения, препълнени с огромни скали, дървета и кал. Наводненията заличиха цели населени места, унищожиха пътища, мостове, сгради и комуникационни линии и изолираха много отдалечени общности.

Броят на загиналите при опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай надхвърли 1000 души, докато спасителните операции навлизат в седмия си ден. Непалските власти съобщиха, че жертвите в страната вече са най-малко 987. Китайските държавни медии потвърдиха смъртта на 16 души в Тибет, с което общият брой на загиналите при бедствието от 26 август достигна 1003, предаде АФП. Броят на изчезналите в Непал е намалял до 3916 души с откриването на все повече тела. В Китай за изчезнали се водят 546 души. Така общо 4462 души все още са в неизвестност.

Къщата в района на Тришули Базар в окръг Нувакот вече се нарича в социалните медии "чудо", като снимките я показват как се извисява сред пейзаж, опустошен от наводненията.

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Видеоклипове в социалните медии от деня на бедствието показват как потоци от вода, кал и отломки заливат долните етажи на къщата, покривайки ги с мръсотия и откъртвайки врати и прозорци, докато обитателите се спасяват на горните етажи. Основната конструкция на стоманобетонната сграда обаче издържа, което позволява на семейството да оцелее невредимо, пише "The Independent".

Кои са се спасили в "къщата-чудо"

Жителите са идентифицирани като 45-годишния Пракаш Пандей Пякурел, съпругата му, двете им деца и възрастните му родители. Съпрузите са били в магазин наблизо, когато наводненията засягат селото, седемгодишният им син е тръгнал за училище 15 минути по-рано, а 11-годишната им дъщеря е била напът да излезе. Тъй като нямали време да се преместят на по-безопасно място, двойката се втурнала към къщата и семейството останало затворено там в продължение на почти два часа, разказва г-жа Пякурел пред вестник "The Telegraph". Те наблюдавали как водите, пълни с лед и отломки, удряли къщата от всички страни и я разтърсвали.

Снимка: Getty Images

"Бяхме уплашени. Подготвихме се, че това е краят. Казах на всички, че трябва да умрем заедно", разказва г-жа Пякурел пред медията. "Получихме нов живот. Всички казват, че това е чудо. Все още не можем да повярваме, че сме живи. След като видяхме видеоклиповете, не можем да повярваме как сме оцелели." Синът им също оцелява, тъй като училището му се намира в безопасна зона.

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Видеозаписи от къщата в по-късен период от бедствието показват член на семейството, който маха с червено знаме, за да призове за спасяване с хеликоптер.

Закъсняло предупреждение

Потопът се стоварва върху Непал в 8:32 ч. местно време, като оставя на хората съвсем малко време да избягат от огромната стена от вода, кал и камъни, която се спуска по реката, както показаха кадри от камерите за наблюдение. Двадесет и шест минути по-късно Бинод Параджули, хидролог от правителството, получава обаждане от шефа на Националната агенция за намаляване и управление на риска от бедствия, който го предупреждава за наводнение по река Тришули. Екипът му установява, че граничната наблюдателна станция не е предавала никакви данни от 8:40 ч.

В 9:13 ч., след като се свързва с местните власти, за да потвърди наводнението, екипът на г-н Параджули изпраща публично предупреждение до потребителите на мобилни телефони.

Снимка: Getty Images

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Към този момент поне четири наблюдателни станции са унищожени от наводнението, което се разразява на 168 км надолу по течението от границата между Непал и Китай, според оценка на непалското правителство. Бурните води отнасят гигантски камъни и завличат големи сгради в потока, като повреждат 19 моста и 40 км магистрала. Те също така изваждат от строя над 10 процента от капацитета за производство на електроенергия в Непал, според Стимсън Център.

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Непал Наводнение къща спасение чудо
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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