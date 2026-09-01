Символ на спасението: Къщата-чудо в Непал, която устоя на смазващото наводнение (ВИДЕО)

Къща в тюркоазен цвят в Непал се превърна във впечатляващ символ на спасението, след като бурни наводнения, кал и отломки преминаха през река Тришули, унищожавайки всичко по пътя си – с изключение на това единствено жилище. Видео, което се разпространи широко в интернет, показва как обитателите ѝ наблюдават как наводнението опустошава квартала им от горните етажи на къщата, която сега е възхвалявана за своя конструктивен дизайн и изработка.

Миналата сряда част от хималайски ледник се откъсна и се срути в долина близо до границата между Непал и Китай, предизвиквайки катастрофални внезапни наводнения, препълнени с огромни скали, дървета и кал. Наводненията заличиха цели населени места, унищожиха пътища, мостове, сгради и комуникационни линии и изолираха много отдалечени общности.

Броят на загиналите при опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай надхвърли 1000 души, докато спасителните операции навлизат в седмия си ден. Непалските власти съобщиха, че жертвите в страната вече са най-малко 987. Китайските държавни медии потвърдиха смъртта на 16 души в Тибет, с което общият брой на загиналите при бедствието от 26 август достигна 1003, предаде АФП. Броят на изчезналите в Непал е намалял до 3916 души с откриването на все повече тела. В Китай за изчезнали се водят 546 души. Така общо 4462 души все още са в неизвестност.

“Miracle house” survives a massive mudslide in Nepal



A family of six was inside the house when the disaster struck. They spent nearly two hours on the upper floors, watching as the elements battered the building from all sides.



They were already preparing for the worst, but in… pic.twitter.com/jUwHPaVB2W — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2026

Къщата в района на Тришули Базар в окръг Нувакот вече се нарича в социалните медии "чудо", като снимките я показват как се извисява сред пейзаж, опустошен от наводненията.

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Видеоклипове в социалните медии от деня на бедствието показват как потоци от вода, кал и отломки заливат долните етажи на къщата, покривайки ги с мръсотия и откъртвайки врати и прозорци, докато обитателите се спасяват на горните етажи. Основната конструкция на стоманобетонната сграда обаче издържа, което позволява на семейството да оцелее невредимо, пише "The Independent".

Кои са се спасили в "къщата-чудо"

Жителите са идентифицирани като 45-годишния Пракаш Пандей Пякурел, съпругата му, двете им деца и възрастните му родители. Съпрузите са били в магазин наблизо, когато наводненията засягат селото, седемгодишният им син е тръгнал за училище 15 минути по-рано, а 11-годишната им дъщеря е била напът да излезе. Тъй като нямали време да се преместят на по-безопасно място, двойката се втурнала към къщата и семейството останало затворено там в продължение на почти два часа, разказва г-жа Пякурел пред вестник "The Telegraph". Те наблюдавали как водите, пълни с лед и отломки, удряли къщата от всички страни и я разтърсвали.

Снимка: Getty Images

"Бяхме уплашени. Подготвихме се, че това е краят. Казах на всички, че трябва да умрем заедно", разказва г-жа Пякурел пред медията. "Получихме нов живот. Всички казват, че това е чудо. Все още не можем да повярваме, че сме живи. След като видяхме видеоклиповете, не можем да повярваме как сме оцелели." Синът им също оцелява, тъй като училището му се намира в безопасна зона.

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Видеозаписи от къщата в по-късен период от бедствието показват член на семейството, който маха с червено знаме, за да призове за спасяване с хеликоптер.

Закъсняло предупреждение

Потопът се стоварва върху Непал в 8:32 ч. местно време, като оставя на хората съвсем малко време да избягат от огромната стена от вода, кал и камъни, която се спуска по реката, както показаха кадри от камерите за наблюдение. Двадесет и шест минути по-късно Бинод Параджули, хидролог от правителството, получава обаждане от шефа на Националната агенция за намаляване и управление на риска от бедствия, който го предупреждава за наводнение по река Тришули. Екипът му установява, че граничната наблюдателна станция не е предавала никакви данни от 8:40 ч.

В 9:13 ч., след като се свързва с местните власти, за да потвърди наводнението, екипът на г-н Параджули изпраща публично предупреждение до потребителите на мобилни телефони.

Снимка: Getty Images

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Към този момент поне четири наблюдателни станции са унищожени от наводнението, което се разразява на 168 км надолу по течението от границата между Непал и Китай, според оценка на непалското правителство. Бурните води отнасят гигантски камъни и завличат големи сгради в потока, като повреждат 19 моста и 40 км магистрала. Те също така изваждат от строя над 10 процента от капацитета за производство на електроенергия в Непал, според Стимсън Център.