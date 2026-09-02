FT: Русия е помагала на Иран да прави свръхзвукови ракети

Русия тайно е помогнала на Иран да разработи технология за свръхзвукови крилати ракети чрез тайна програма, която е започнала през 2023 година. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници и данни.
Според материала, руски ракетни специалисти са съветвали Иран относно разработването на специален реактивен двигател, което би могло да позволи на ракетите да летят с няколко пъти по-висока скорост от скоростта на звука и да заплашват американски военни кораби и други цели. При тази технология се използва движението напред на самата ракета, за да сгъсти входящия въздух за горене.
Иран е изградил и тествал задвижващата система, въпреки че няма доказателства, че ракета, изработена по тези руски съвети, е влязла в експлоатация в двете войни с Израел и със САЩ.
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Пак предупреждения от Путин
"Ако някой се опита да ни задържи надолу по хранителната верига и да ни погълне, може да получи удар в зъбите. И Русия е готова да направи това, въпреки бързо нарастващия апетит и зъби на тези акули" - думи на Путин, казани в Бишкек, с които той се опита да замаже безумието от 29 август, когато направи алюзия, че войната в Украйна станала заради "закона на джунглата" точно както косатките (орки) нападали и ядали бели мечки. Последваха куп подигравки кога изобщо е документиран случай косатка да нападне бяла мечка, както и коментари, че с позоваване на "закона на джунглата" и "по-силният изяжда по-слабия" - ОЩЕ: Умряха създателят на най-модерните руски свръхзвукови ракети и украински генерал-предател (СНИМКИ)
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
If someone tries to drag us down the food chain and gobble us up, devour us, they may get hit in the teeth.
And Russia is ready to do that, despite the rapidly growing appetites and teeth of these sharks. pic.twitter.com/n2bOlXT5ro
🐻❄️ Putin explained the war using polar bears and orcas— NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2026
When you’ve spent four years explaining why you started a war and still haven’t managed to make it sound convincing.
“Look, kids, the orca attacked the polar bear — so we had no choice but to invade Ukraine.” pic.twitter.com/d492Icjt3W