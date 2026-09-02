Войната в Украйна:

FT: Русия е помагала на Иран да прави свръхзвукови ракети

02 септември 2026, 8:42 часа 850 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
FT: Русия е помагала на Иран да прави свръхзвукови ракети

Русия тайно е помогнала на Иран да разработи технология за свръхзвукови крилати ракети чрез тайна програма, която е започнала през 2023 година. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници и данни.

Според материала, руски ракетни специалисти са съветвали Иран относно разработването на специален реактивен двигател, което би могло да позволи на ракетите да летят с няколко пъти по-висока скорост от скоростта на звука и да заплашват американски военни кораби и други цели. При тази технология се използва движението напред на самата ракета, за да сгъсти входящия въздух за горене.

Иран е изградил и тествал задвижващата система, въпреки че няма доказателства, че ракета, изработена по тези руски съвети, е влязла в експлоатация в двете войни с Израел и със САЩ.

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Пак предупреждения от Путин

"Ако някой се опита да ни задържи надолу по хранителната верига и да ни погълне, може да получи удар в зъбите. И Русия е готова да направи това, въпреки бързо нарастващия апетит и зъби на тези акули" - думи на Путин, казани в Бишкек, с които той се опита да замаже безумието от 29 август, когато направи алюзия, че войната в Украйна станала заради "закона на джунглата" точно както косатките (орки) нападали и ядали бели мечки. Последваха куп подигравки кога изобщо е документиран случай косатка да нападне бяла мечка, както и коментари, че с позоваване на "закона на джунглата" и "по-силният изяжда по-слабия" - ОЩЕ: Умряха създателят на най-модерните руски свръхзвукови ракети и украински генерал-предател (СНИМКИ)

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Русия Иран хиперзвуково оръжие свръхзвуково оръжие хиперзвукова ракета
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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