Изборите в Армения: Рекордна активност, нарушения и съвет към евентуалните превратаджии (ВИДЕО)

До 17:00 часа местно време на изборите в Армения са гласували 1 224 957 души, което представлява 48,92% от имащите право на глас, съобщи кавказката медия JAMnews, за която обаче високата избирателна активност е очаквана в страната. Междувременно валят и сигнали за нередности в изборния ден. Министерството на вътрешните работи на Армения заяви, че е получило сигнал, в който се твърди, че представители на предизборния щаб на една политическа група раздават парични стимули на избиратели близо до избирателна секция в град Гюмри.

„Оперативни полицейски екипи незабавно пристигнаха на мястото и задържаха трима души по подозрение в предлагане на подкупи за избори. Те бяха отведени в Регионалния отдел на криминалната полиция в Ширак“, съобщиха от министерството.

Властите съобщиха също, че са открили списъци с избиратели, за които се твърди, че са получили плащанията. Според съобщения в местните медии задържаните са поддръжници на алианса „Силна Армения“.

Записи от арестите бяха разпространени от Министерството на вътрешните работи.

Броят на сигналите

До 17:00 часа Министерството на вътрешните работи заяви, че е получило 57 сигнала за предполагаеми нарушения чрез оперативния команден център 112 и горещата линия 87-67. Според министерството, докладваните нарушения включват: 19 случая на предполагаемо двойно гласуване, 15 предполагаеми нарушения на тайната на гласуването, 2 случая на възпрепятстване на избирателните права, 1 случай на предполагаемо купуване на гласове, 1 случай, свързан с притежание на хладно оръжие в избирателна секция. „Материалите са предадени на органите за предварително разследване. Четиринадесет души са задържани“, се казва в изявление на министерството. Освен това властите преглеждат 198 други сигнала за предполагаеми нарушения.ОЩЕ: По стара българска рецепта: Русия действа ударно да купи изборите в Армения

Предупрежедния към превратаджиите

Междувременно на фона на опасенията за следизборни вълнения арменският външен министър Арарат Мирзоян заяви, че ако изборите са свободни и честни, отказът да се признаят резултатите би се равнявал на оспорване на конституционния ред на страната.

На въпрос за възможността за следизборни вълнения, Мирзоян каза: „Тези, които планират преврат, могат да си блъскат главите в стената. Всеки, който се осмели да оспори държавността, суверенитета и конституционния ред на Армения, ще гние в затвора с години".

Мирзоян е втори в избирателната листа на партия „Граждански договор“. ОЩЕ: Путин към Армения: Спомнете си как започна всичко в Украйна (ВИДЕО).