Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Издирваният за военни престъпления в Газа Нетаняху почна да учи Европа на морал (ВИДЕО)

14 април 2026, 6:54 часа 536 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Защитаваме Европа – Европа, която е забравила толкова много неща от Холокоста насам. Тя може да научи много неща от нас и главното най-вече – отчетливата разлика между добро и зло, което изисква да отидеш на война, за да защитиш доброто". Думите са на израелския премиер Бенямин Нетаняху – неслучайно Международният наказателен съд в Хага изисква неговия арест, за да отговаря за военни престъпления в Газа и неслучайно нито Израел, нито големият им съюзник САЩ (както и Русия) не признават десетилетия наред юрисдикцията на този международен съд – ОЩЕ: Лицемерие: Русия не се съгласи да носи отговорност пред съда за война, САЩ – също

Според Нетаняху, Европа се била заклела да брани доброто след Втората световна война, но сега била в дълбок морален упадък. "Европа губи контрол над своята идентичност, ценностите си, ангажиментът си да пази цивилизацията от варварството", продължи с прочувствени думи израелският премиер. Според него, Европа "е заразена с дълбока морална слабост" - сигурно защото не иска да му помага да съсипва с бомбардировки Ливан и Газа. Най-силно позиция против израелските военни действия в момента в Европа изразява Испания, като Франция, а и Италия, също изразяват открито несъгласие с политиката на Тел Авив:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Нетаняху Бенямин Нетаняху морал ценности евроатлантически ценности
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес