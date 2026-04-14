Издирваният за военни престъпления в Газа Нетаняху почна да учи Европа на морал (ВИДЕО)

"Защитаваме Европа – Европа, която е забравила толкова много неща от Холокоста насам. Тя може да научи много неща от нас и главното най-вече – отчетливата разлика между добро и зло, което изисква да отидеш на война, за да защитиш доброто". Думите са на израелския премиер Бенямин Нетаняху – неслучайно Международният наказателен съд в Хага изисква неговия арест, за да отговаря за военни престъпления в Газа и неслучайно нито Израел, нито големият им съюзник САЩ (както и Русия) не признават десетилетия наред юрисдикцията на този международен съд – ОЩЕ: Лицемерие: Русия не се съгласи да носи отговорност пред съда за война, САЩ – също

Europe can learn many things from us, and above all — the most important thing: the sharp distinction between good and evil. pic.twitter.com/y0I4qFnwM3 — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Според Нетаняху, Европа се била заклела да брани доброто след Втората световна война, но сега била в дълбок морален упадък. "Европа губи контрол над своята идентичност, ценностите си, ангажиментът си да пази цивилизацията от варварството", продължи с прочувствени думи израелският премиер. Според него, Европа "е заразена с дълбока морална слабост" - сигурно защото не иска да му помага да съсипва с бомбардировки Ливан и Газа. Най-силно позиция против израелските военни действия в момента в Европа изразява Испания, като Франция, а и Италия, също изразяват открито несъгласие с политиката на Тел Авив:

Europe is losing control of its identity, infected with deep moral weakness.pic.twitter.com/lSQPTlj11b — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026